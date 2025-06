Za oponou patu. Jak SMS ovlivnily volbu šéfa České televize a kdo má větší šanci

„Lepší by samozřejmě bylo někoho už zvolit, ale prohlášení některých kolegů, že pokud nebude zvolen jejich kandidát, tak nebude zvolen nikdo, mě optimismem zrovna nenaplňují,“ řekl iDNES.cz šéf rady Karel Novák.

Ještě před dalším pokusem o zvolení generálního ředitele se budou radní ve středu nejspíš zabývat právě možným ovlivněním volby. Alespoň to do programu navrhl radní Vlastimil Ježek.

Před hlasováním minulou středu poslal ředitel divize zpravodajství a publicistiky Petr Mrzena, jenž sám neúspěšně na ředitele kandidoval, některým radním SMS. Vyzýval v ní, aby nevolili Fridricha, protože ve svém vystoupení před radními znevažoval práci redakce, i když ji předtím ujišťoval o opaku.

Ovlivnily SMS volbu?

Podle radních, kteří odpověděli iDNES.cz na dotazy, však k ovlivnění volby nedošlo. „Věřím, že všichni radní jsou dostatečně silné a stabilní osobnosti, aby je nějaká SMS od ředitele zpravodajství nerozhodila,“ uvedl radní Pavel Matocha.

Podle radního Tomáše Řeháka byla celá situace velice nestandardní, ale k ovlivnění volby ani podle něho nedošlo. „Samozřejmě považuji za velmi nestandardní situaci, kdy vysoko postavený manažer ČT posílá během volby radním zprávy, ve kterých je nabádá, koho nemají volit. Ale reálný dopad bych nepřeceňoval. Myslím, že radní se rozhodují na základě solidnějších argumentů,“ poznamenal Řehák.

Radní budou ve středu opět rozhodovat mezi programovým ředitelem Milanem Fridrichem a obchodním ředitelem Hynkem Chudárkem, kteří posledně dostali střídavě osm, respektive devět hlasů. Na zvolení je třeba 10 z celkových 17. Pokud se radní opět neshodnou, jsou na stole dvě varianty. Buďto hlasování znovu přeruší na další termín, nebo volbu zruší a vyhlásí novou volbu, čímž by se celý proces vrátil na začátek.

Co oba nabízejí?

Chudárek v televizi plánuje výrazné zeštíhlení managementu a zjednodušení organizační struktury. „ČT má v současné době naprosto neúnosný počet členů vrcholového vedení. Na prvním stupni řízení je nyní 19 pozic. Moje kolegium generálního ředitele proto bude mít dle návrhu devět členů včetně ředitelů studií,“ nastínil Chudárek v minulém týdnu.

Co se týče programu, v něm hodlá sázet na formáty, které osloví publikum napříč generacemi. Byly by to třeba rodinné seriály či historické pořady. „Do budoucna plánuji vytvořit i samostatný program ČT Sport 2 na digitální platformě,“ řekl radním také Chudárek. Minimálně v první polovině funkčního období naopak nepočítá se znovuspuštěním kanálu ČT 3, který byl zaměřen převážně na seniory.

To jeho rival Fridrich se naopak zasazuje o obnovu tohoto retrokanálu, který skončil v roce 2022.

„Kanály musí jít divákovi vstříc a inovovat se, ale to nestačí,“ napsal ve svém projektu Fridrich, podle něhož ČT musí projít digitální transformací. „Nestačí, aby byla v online prostoru přítomná. Musí v něm být užitečná, konkurenceschopná atraktivní. Musí objevit nové divácké skupiny, porozumět jejich očekáváním, potřebám a životním zkušenostem,“ sdělil Fridrich.

Ve zpravodajství je podle něho potřeba znovu získat oslabenou důvěru a obnovit publicistický pořad shrnující události týdne (typově 168 hodin), kde byl nyní prostor ponechán komerčním stanicím. Fridrich by se rád zaměřil i na generaci Z.

„Pod novou značkou by vznikl speciální kanál s uzpůsobeným obsahem pro tuto generaci. ČT také vytvoří dokumentární kanál pro generaci Z (lidé pod 30 let), který se stane novou vzdělávací platformou,“ uvedl Fridrich ve svém projektu.