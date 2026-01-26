Vojtěch nachystal změny ve vedení nemocnic. V Praze i v Brně mají nové šéfy

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Bulovka budou mít od února nového šéfa v podobě dosavadního ředitele pražské záchranné služby Petra Koloucha. Do čela Všeobecné fakultní nemocnice v Praze se po Davidu Feltlovi, který z osobních důvodů končí k 31. lednu, postaví dosavadní zástupce ředitele pro zdravotní služby v mladoboleslavské nemocnici Ján Dudra. Pražská záchranná služba uvedla, že jejím řízením byl místo Koloucha pověřen jeho náměstek Zdeněk Křivánek.
Vinohradskou nemocnici po loňské rezignaci ředitele Jana Votavy dočasně vede šéf odboru přímo řízených organizací ministerstva Jan Michálek. Ředitelem Bulovky je Jan Kvaček.
Podle ministerstva „společným jmenovatelem změn v pražských nemocnicích je dlouhodobá a systematická příprava na budoucí přesun specializované péče do plánované nové moderní nemocnice v Praze, a to s ohledem na nevyhovující a prostorově limitované podmínky současných areálů“.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) k tomu doplnil, že se v Praze tak vytváří podmínky pro budoucí přesun specializované péče do nově plánované moderní nemocnice. Výstavbu nové nemocnice v Praze avizovala současná koaliční vláda Andreje Babiše (ANO) v programovém prohlášení.
Pro pacienty se s ohledem na oznámené změny vedení nemocnic podle úřadu ale nic nemění. Rozsah, kvalita i dostupnost péče zůstávají zachovány, její poskytování bude nově přehlednější a lépe organizované, uvedlo ministerstvo.
„Chceme maximálně využívat společný postup při nákupech a také přirozeně koordinovat pracoviště při organizaci zdravotní péče. Jasným úkolem je připravit obě zařízení na začlenění specializované péče do nově plánované nemocnice v Praze. Je to dlouhodobý proces, který ale musí začít už nyní, aby byl přechod pro pacienty i zdravotnický personál co nejplynulejší,“ doplnil k avizovaným změnám v nemocnicích Kolouch.
Podle záchranné služby Kolouch v tuto chvíli zůstává jejím ředitelem, řízením byl ale pověřen Křivánek, který v ní působí od roku 2004.
Změna také v Brně
Nového ředitele bude mít i nemocnice v Brně. Fakultní nemocnici (FN) Brno povede místo Iva Rovného ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny (FNUSA) a Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) Vlastimil Vajdák. Plyne to z informací na webu ministerstva zdravotnictví, které sjednocuje řízení vybraných fakultních nemocnic v Praze a Brně.
„Pan ministr řekl, že je to jeho manažerské rozhodnutí. Nezaskočilo mě, protože se ta informace v kuloárech objevovala. Předpokládal bych nicméně nějakou možnost debaty. Ke svému odvolání jsem se nemohl nijak vyjádřit,“ řekl Rovný. FN Brno vedl od května 2022 po rezignaci Jaroslava Štěrby. Před tím působil posledních 15 let na vysokých manažerských pozicích v obou brněnských fakultních nemocnicích. „Nyní mi ve vedení nebyla nabídnuta žádná pozice a myslím, že pro to ani není prostor. Jako chirurg ale o práci snad nebudu mít nouzi,“ dodal.
Snahou ministerstva je posílit koordinaci specializované péče, efektivitu řízení nemocnic a dlouhodobé plánování rozvoje zdravotnictví. Pro pacienty zůstává rozsah, kvalita i dostupnost péče zachována, nově však bude její poskytování přehlednější a lépe organizované, uvedl resort. V Praze přecházejí Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Fakultní nemocnice Bulovka pod společné vedení dosavadního ředitele pražské záchranné služby Petra Koloucha.
„Sjednocení řízení fakultních nemocnic je logický krok, který má především posílit kvalitu a dostupnost zdravotní péče pro pacienty. Do čela těchto nemocnic nastupují zkušení a osvědčení manažeři s jasným úkolem posílit koordinaci péče, stabilitu řízení a dlouhodobé plánování rozvoje. V Brně jde o logické zastřešení péče v celém regionu, které přinese lepší koordinaci služeb, efektivnější hospodaření a dlouhodobé plánování investic,“ sdělil Vojtěch.
V Brně se ke společnému vedení FNUSA a CKTCH nově připojuje FN Brno. Společné vrcholové vedení přebírá již zmiňovaný Vajdák. „Sjednocení řízení vnímám jako příležitost ke zvýšení kvality a zlepšení podmínek poskytované zdravotní péče. Z dosavadních zkušeností vím, že jednotné vedení zdravotnických zařízení v jednom regionu přináší stabilitu, zvyšuje efektivitu provozu, pomáhá snižovat náklady a umožňuje lépe plánovat investice i dlouhodobý rozvoj nemocnic,“ poznamenal.
FN Brno patří k největším zdravotnickým zařízením v Česku, má okolo 6500 zaměstnanců. Podle Rovného je rozdělaných několik projektů, například porodnický pavilon. „Samo o sobě to vyžaduje plné nasazení stávajícího vedení,“ poznamenal. Sloučení organizací jako takové nekritizuje, domnívá se ale, že mělo být lépe připravené.