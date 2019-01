Kdyby uspěla stížnost, zhroutí se systém úhrad zdravotní péče, řekl ministr

„Je to poměrně zásadní ústavní stížnost, která se dotýká řady ustanovení. zejména zákona o veřejném zdravotním pojištění. Ústavní stížnost je velmi široká. Pokud by jí Ústavní soud plně vyhověl, tak by to znamenalo kompletní zrušení současného systému úhrad zdravotní péče v České republice,“ řekl v pondělí ministr zdravotnictví.



Ústavní stížnost připravila v prosinci skupina senátorů a představili ji šéf senátního klubu ODS Miloš Vystrčil a společně s ním senátor Ivo Valenta. „Pokud proběhne operace slepého střeva v nemocnici v Praze v Motole, nebo v nemocnici na Vysočině, není to tak, že by za stejnou operaci získaly stejně prostředků,“ řekl místopředseda ODS Vystrčil.



Ministr Vojtěch na dotaz iDNES.cz, zda není legitimní, když senátoři zastupující venkovské regiony - Vystrčil je z Vysočiny a Valenta ze Slovácka - poukazují na to, že se pacientům kvůli penězům nemusí dostat tak kvalitní péče jako v některých pražských fakultních nemocnicích, opáčil: „Neřekl bych, že se bavíme o horší zdravotní péči, ale je pravda, že úhrady napříč se liší. Skutečně s tím nejsem spokojen, musíme ten systém kultivovat. Ale nikoli ho ze dne na den bořit, to není úplně šťastné.“



Problém, na který si stěžují, spatřují senátoři ve způsobu výpočtu úhrady za lékařské úkony, který podle nich diskriminuje některé regiony. „Nevím, proč by lékař ve zlínském kraji měl dostávat nižší úhrady,“ řekl Valenta. „To mají lidé na Valašsku a Slovácku, jejich zdraví a životy, třiapůlkrát nižší hodnotu?“ zlobí se Valenta.

„Já souhlasím s tím, že současný systém není zdaleka ideální. Vydávání úhradové vyhlášky není věc, kterou bych já obhajoval, koneckonců i proto já prosazuji, abychom se opírali zejména o dohodu mezi poskytovateli a zdravotními pojišťovnami. Chceme upozadit roli úhradové vyhlášky,“ řekl ministr Vojtěch. Právě v pondělí přinesl na jednání vlády návrh, aby se vláda zapojila do řízení u Ústavního soudu.

