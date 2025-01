Napravo vznikla nová strana. GEN chce do sněmovny a spojovat společnost

Před rokem Ryvola opustil řady ANO a rozhodl se své pole působnosti rozšířit, a to hned na celou republiku. Shodil plnovous, založil novou pravicovou stranu Generace, ekonomika, naděje (GEN) a na podzim se ji pokusí dovést do Poslanecké sněmovny. „Přicházíme do politiky spojovat rozpolcenou společnost,“ říká Ryvola.

V pondělí se koná první celostátní sněm GENu. Co to pro stranu znamená?

Strana už existuje zhruba dva měsíce a v současné době má kolem 250 členů a čekatelů. Dnešek je ale počátkem našeho veřejného vystupování jakožto nové politické strany. Představíme prvních deset krajských předsedů, přičemž o zbylých třech se momentálně stále jedná a v Jihočeském kraji ještě hledáme.

Podle čeho jste lidi do svého týmu vybíral? Vsázel jste na zkušené politiky nebo nové tváře?

Nejprve jsem oslovil lidi, kteří vědí, co je to politika. Do hnutí ANO a dalších stran a uskupení šli s nějakými ideály, se kterými ale velmi tvrdě narazili a proto následně odešli a už nikdy nechtěli mít s politikou nic společného. První půlrok od rozhodnutí založit GEN jsem takové osobnosti obcházel a přesvědčoval je k návratu. Sáhl jsem ale také po řadě lidí politikou nepolíbených, kteří se teď od zkušenějších kolegů učí co a jak.

Velká bitva by se měla odehrát v Moravskoslezském kraji. Koho tam plánujete nasadit proti Andreji Babišovi (ANO), Zbyňku Stanjurovi (ODS) nebo Kateřině Konečné (Stačilo!)?

Vedení tamní krajské organizace a kandidátky se ujme Ondřej Němeček (GEN), vynikající lékař, který byl svého času pravou rukou bývalého primátora Ostravy Tomáše Macury (dříve ANO). Po jeho odchodu z magistrátu a ANO přešli takřka všichni jeho lidi k nám do GENu. Oba politici jsou navíc nadále v kontaktu a pan Macura dokonce přislíbil pomoc při kampani.

A co další lídři?

V Jihomoravském kraji bude lídrem vojenský historik Tomáš Řepa (GEN), který dnes učí na třech vysokých školách a podle mého neskromného názoru je to nová tvář české politiky, která má před sebou velkou budoucnost. Navíc pochází z pěti generací vojáků, a tak velmi dobře rozumí tomu, že v dnešní šílené době potřebují lidé především pocit bezpečí.

V Libereckém kraji nasadíme do čela bývalého primátora Liberce Tibora Batthyányho (GEN), v Ústeckém také exprimátora, a to města Děčín Jaroslava Hroudu (GEN). Krajským předsedou v Plzni je Pavel Šrámek (GEN), na Vysočině pak Ludmila Řezníčková (GEN).

Proč jste se vůbec rozhodl založit novou stranu?

V politice mi vadí chvilkovost. Myslí se na dnešek, zítřek a možná pozítří, ale dál ne. Absolutně nám tady chybí vizionáři, kterými my chceme být. Bez toho nepřestaneme být jen montovna. Přitom takřka vše už je vymyšleno, jen to leží v šuplících na ministerstvech a v hlavách ekonomů.

Ale je potřeba politiků s odvahou. A navíc zpravidla chodí strany do voleb s tím, aby hlavně zrušily to, co zavedli jejich předchůdci. Naším mottem ale je „Pojďme se shodnout.“. A kdo odmítne usednout k jednacímu stolu, nechť to pak vysvětlí svým voličům.

Mohl byste být v těch dlouhodobých vizích a plánech v šuplících konkrétní?

Vezměme třeba Národní ekonomickou radu vlády (NERV). Připravil balíček 37 opatření, která by skutečně mohla nakopnout naši ekonomiku. A kolik z nich vláda realizovala? Pouhé tři, a to jen tak napůl. Naprosto také chybí odvaha uchopit neideologicky Green Deal. Pořád slyšíme jen něco o dieselových autech a přitom je to nesmysl. Celá myšlenka toho plánu je udělat Evropu energeticky soběstačnou.

Jaké zdroje my máme? Uhlí, kdysi dávno jsme těžili uran. Ale hlavně vyrábíme elektřinu v jaderných elektrárnách. Ale nemáme ropu. Co budeme dělat, až si někdo usmyslí, že nám jí nedodá? Budeme ta auta tlačit? Green Deal je dlouhodobá vize Česka jako energeticky soběstačného státu, který ale nyní všichni zneužívají ke krátkodobým politickým vítězstvím.

Co představuje slovo generace v názvu strany?

To souvisí s naším mottem a symbolizuje to potřebu soudržnosti a to nejen tedy mezi generacemi. Společnost je dnes nesmyslně rozdělená. Staří proti mladým, rouškaři proti antivaxerům a podobně. Ono se totiž rozdělené společnosti dobře vládne, stačí poštvat jednotlivé skupiny proti sobě. V dobách krize, v jaké nyní jsme, ale chceme společnost spojovat. Třeba aby senioři skutečně chápali, jaký problém je pro mladé lidi sehnat bydlení a mladí věděli, jak někteří důchodci musí živořit.

Vy sám se ujmete vedení pražské kandidátky. Co hlavní město především potřebuje?

Praha potřebuje zásadní koncepci dopravy. Silnice jsou přeplněné, město neprůjezdné, takhle to tady fungovat nemůže. Přitom existuje například plán na stavbu 18 velkokapacitních parkovišť na okraji metropole, kde by mohla nechat auto ta kvanta lidí, kteří do Prahy dojíždí. Ale nemůže to vypadat jako na Černém Mostě, kde člověk jde na metro z parkoviště stovky metrů.

Lidé jsou už zvyklí na pohodlí a ta parkoviště proto skutečně musí být přímo u MHD a parkovací lístek musí sloužit jako celodenní jízdenka. Další věc je absolutní nevymahatelnost práva při porušování pravidel parkování. Až 30 procent aut v centru nemá zaplacené parkování, protože se nepoctivost vyplácí a hříšníkům za to nic nehrozí.

A můžete k řešení něčeho z toho přispět ze sněmovny?

Je spousta zákonů, které je v tomto případě potřeba změnit. Například abychom mohli při vymáhání pravidel parkování využívat kamerové systémy, které by mohly vykrýt nedostatek policistů. Ale to nyní zákon neumožňuje. Přitom by to zvládly dělat samy městské části. Státní správa má stovky zaměstnanců, kteří mají oprávnění řešit pokuty, ale vyhodnotit ze záznamu, zda přestupek se stal, či nestal, musí ze zákona pouze státní či městský policista. A tito lidé pak chybí v ulicích.

Kdo bude na pražské kandidátce kromě vás?

Především Libor Vrkoč (GEN), zkušený komunální politik z Prahy 11, který je zároveň krajským předsedou pražské buňky.

Při spekulacích o vzniku nových stran se často skloňovalo i jméno Miroslava Kalouska (dříve TOP 09). Byl ve hře jako součást GENu?

S panem Kalouskem jsme se po určitou dobu pravidelně setkával a jsem mu velmi vděčen za jeho vhled do velké politiky. Po pár měsících se ale naše cesty rozešly a jak už nyní sám veřejně deklaroval, svůj osud s žádnou novou stranou nakonec nespojil.

Spektrum politických stran je momentálně už poměrně široké. V čem je GEN nový či jiný?

Na české politické scéně v současné chvíli neexistuje pravicová strana. Dvě jsou alespoň středové, ale třeba strany současné vládnoucí koalice se skutečně chovají spíše levicově. Takže místo podpory soukromého podnikání se na podnikatele navaluje stále více byrokracie. Stát sám skoro nevydělává, pouze prostředky přerozděluje.

Proto idea, že ho lze řídit jako firmu, je nesmysl, protože firma jde primárně po zisku. Prostředky k přerozdělení ale generují právě podnikatelé. Krev státu jsou živnostníci a malí a střední podnikatelé. Těmto lidem je potřeba pomáhat, a to je to, co chceme dělat, protože když tato skupina bude stát živit, budou se díky tomu mít dobře všichni.

Na kolik procent si ve volbách věříte?

Já vždycky říkám, že když Topka měla při svém zrodu 17 a půl procenta, tak proč my ne 18. Nicméně naše interní analýza hovoří o tom, že je zde 14 a půl procenta voličů, kteří nemají variantu, koho volit a právě ty bychom chtěli získat. Nikdy jsem neměl malých cílů a nehodlám na tom nic měnit. Kdo přemýšlí v malém, s malým končí. Věřím tomu, že voliči skutečně čekají na někoho nového.

Pokud se GENu podaří dostat se do sněmovny, kdo připadá v úvahu jako koaliční partner?

Určitě nepůjdeme do party s lidmi, kteří nectí demokratické zásady, čili s koalicí Stačilo! a SPD. Nemáme si o čem povídat s někým, kdo chce vystoupit z EU a NATO. Pro jednání s ostatními stranami jsme ale otevření.