Bývalý rektor ČVUT Petráček žaluje prezidenta Pavla kvůli odvolání

Autor:
  19:53
Bývalý rektor ČVUT Vojtěch Petráček podal správní žalobu na prezidenta Petra Pavla kvůli svému květnovému odvolání z funkce. Tvrdí, že chce poukázat na nedostatky v legislativě a hledat model, který zajistí rovnováhu mezi vedením škol a akademickými senáty.
Hostem podcastu Industrial je rektor ČVUT Vojtěch Petráček, český jaderný fyzik a vysokoškolský pedagog.

„Cílem podání věci soudu je upozornit na systémové nedostatky v současné legislativě, které umožňují akademickému senátu zcela bez kontroly a možnosti přezkoumání jeho aktivit zásadním způsobem zasahovat bez uvedení jasných důvodů do chodu školy.

Z těchto nedostatků pak vyplývá chaos při správě a řízení školy,“ napsal Petráček. Je podle něj nutné zahájit debatu o změně legislativy při odvolávání akademických funkcionářů.

Snaha přezkoumat rozhodnutí o odvolání soudně podle něj němá osobní charakter. Současná legislativa podle Petráčka neumožňuje napadnout rozhodnutí akademického senátu jinou cestou. Na žalobu upozornil server Novinky.cz.

„Věřím, že příslušný soudní senát pečlivě zváží mé námitky a posoudí míru porušení správných postupů, vnitřních předpisů i zákona ze strany Akademického senátu ČVUT, které ve svých důsledcích poškodily mou dobrou pověst, a především dobré jméno ČVUT,“ uvedl Petráček.

„Kancelář prezidenta republiky ji (správní žalobu) obdržela minulý týden a vyjádří se k ní v soudem určené třicetidenní lhůtě,“ řekl serveru Novinky.cz mluvčí Hradu Filip Platoš.

„Vzhledem k tomu, že nynější vedení ČVUT nemá informace o obsahu žaloby a univerzita není stranou, která by se daného sporu účastnila, nebudeme se ke kroku odvolaného rektora Vojtěcha Petráčka vyjadřovat,“ uvedla Kateřina Veselá z odboru PR a marketingu rektorátu ČVUT.

Akademici navrhli Petráčkovo odvolání kvůli ztrátě důvěry a špatnému ekonomickému řízení školy. Mezi důvody v návrhu k odvolání Petráčka bylo například i to, že opakovaně nereflektoval závažná doporučení Rady pro vnitřní hodnocení ČVUT.

Rektor podle návrhu nebyl ochotný a schopný vysvětlit vysoké výdaje na právní a poradenské služby a bránil akademickému senátu vykonávat jeho kontrolní činnost. Dalším důvodem pro jeho odvolání podle návrhu bylo to, že Petráček opakovaně a často předkládal akademickému senátu nedostatečně připravené dokumenty.

Rektor podle návrhu také nevěnoval pozornost pracovněprávním vztahům na ČVUT, nevyjednal déle než rok kolektivní smlouvu a nebyl schopný řídit hospodaření školy.

Petráček vedl školu od roku 2018, jeho druhé funkční období mělo skončit v lednu 2026. Akademický senát ČVUT proto již loni v prosinci vyhlásil volby nového rektora pro funkční období od února 2026. Uskutečnit by se měly v říjnu.

