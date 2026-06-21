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Méně narozených dětí, méně porodnic, avizuje Vojtěch. Naopak přibude lůžek následné péče

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  16:40
Kvůli nízké porodnosti se v Česku upraví síť porodnic. Odborníci doporučují, že by měla zůstat porodnická oddělení či zařízení s více než 600 porody ročně. Kvůli stárnutí společnosti by dále mělo zhruba do poloviny příštího desetiletí přibýt asi 9500 lůžek následné péče. Změnit by se na ně mohla lůžka akutní.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). (18. června 2026)

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). (18. června 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Michaela Šebelová (Starostové) na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny. Ta se...
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). (18. června 2026)
Místopředsedkyně STAN Michaela Šebelová na mimořádné sćhůzi Sněmovny (16. dubna...
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). (18. června 2026)
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V nedělní debatě České televize to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Podle šéfky poslaneckého klubu opozičního hnutí STAN Michaely Šebelové by zdravotnickou síť měl nastavit stát tak, aby péče byla v regionech dostupná.

Kvůli stárnutí společnosti by pak zhruba do poloviny příštího desetiletí mělo přibýt asi 9500 lůžek následné péče. Změnit by se na ně mohla lůžka akutní. V nedělní debatě České televize to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Podle šéfky poslaneckého klubu opozičního hnutí STAN Michaely Šebelové by zdravotnickou síť měl nastavit stát tak, aby péče byla v regionech dostupná.

Počet narozených dětí v ČR se propadl na historické minimum. Loni jich bylo 78 tisíc

Loni se v ČR podle předběžných údajů statistického úřadu narodilo 77 600 dětí. Je to nejméně od roku 1806, od něhož je počet narozených k dispozici. Seniorů naopak přibývá. Podle projekce statistiků bylo v Česku předloni asi 494 000 lidí nad 80 let, v roce 2041 by jich mohlo být přes 871 000.

„Máme tady trend nejnižší porodnosti od 18. století, což se samozřejmě projeví na síti gynekologicko-porodnických oddělení i pediatrických oddělení, protože prostě není možné, abychom tady měli porodnice, které dělají 150, 200 porodů za rok. To je nebezpečné pro rodičky i pro miminka,“ uvedl Vojtěch. Řekl, že podle odborné společnosti by v zařízení mělo být ročně aspoň 600 porodů, aby lékaři měli dostatek praxe.

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Podle Vojtěcha je kvůli stárnutí pak nutné pozměnit i ostatní zdravotní péči. „Do roku 2040 se počet lidí nad 80 let zdvojnásobí. Budou mít více přidružených nemocí. Bude potřeba zajistit následnou péči,“ uvedl ministr. Podle něj by podle propočtů do roku 2035 až 2040 mělo v Česku vzniknout 9500 následných lůžek a změnit by se na ně měla nevytížená akutní lůžka.

Náročná péče se soustředí nyní do specializovaných center, třeba onkologických. Zdravotní pojišťovny tak ruší smlouvy se zařízeními bez potřebného počtu výkonů, popsal ministr.

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Podle Šebelové by síť měl nastavovat stát. Úpravy označila za obrovské politikum. Kraje se často staví proti změnám ve svých nemocnicích. „Když budete něco navrhovat, je to o tom, aby to hejtmani akceptovali. Jinak je populistické v roli hejtmana za ANO říkat, že žádná péče omezována nebude, a ministerstvo bude říkat, že budete navrhovat tyto kroky,“ uvedla Šebelová. Podle ní má být péče nastavena tak, aby byla dostupná i v regionech.

Vojtěch podotkl, že stát spravuje fakultní nemocnice, ne krajské, městské či soukromé. Nastavení sítě tak musí koordinovat zdravotní pojišťovny, míní ministr.

Česko stárne. A děti se nerodí. Píšeme budoucnost, kterou nebude mít, kdo by ji žil?

Ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Ján Dudra poukazuje na to, že se stárnutím budou potřeba i akutní lůžka. „Musíme si uvědomit, že ten osmdesátník nebude potřebovat jen následnou péči, ale i operaci srdce či žlučníku. Bezbřehé rušení kapacit akutní lůžek není cesta,“ uvedl Dudra. Podle Vojtěcha zdravotní pojišťovny s nemocnicemi o restrukturalizačních plánech diskutují.

O úpravě sítě porodnic se v Česku debatuje už léta. Podle údajů z minulých let bylo ve 12 z 94 porodnic méně než 500 porodů za rok.

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