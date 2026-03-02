Změny v dohodovacím řízení. Vojtěch chce vyrovnanou úhradovou vyhlášku na rok 2027

Eliška Hovorková
  11:35
Ministerstvo zdravotnictví počítá na příští rok s vyrovnanou úhradovou vyhláškou. Na pondělním brífinku to řekl ministr Adam Vojtěch (ANO). Resort také představil nová data pro dohodovací řízení, která by měla podpořit věcnou dohodu napříč zdravotnickými segmenty. Úhradovou vyhláškou se rozdělují peníze z veřejného zdravotního pojištění, v předchozích letech se s řadou segmentů dohodnout nedařilo.

Adam Vojtěch (ANO), na tiskové konferenci po jednání s prezidentem Petrem Pavlem. (28. listopadu 2025). | foto:  Petr Topič, MAFRA

Úhradová vyhláška na příští rok by měla být vyrovnaná. V posledních čtyřech letech vyhlášky pracovaly s deficitem a podle Vojtěcha téměř vyčerpaly rezervy zdravotních pojišťoven. Na letošní rok naplánovalo předchozí vedení resortu schodek asi 15,5 miliardy korun, podle Vojtěcha jde ale až o 20 miliard. Celkem letos veřejné zdravotní pojištění hospodaří s téměř 563 miliardami korun.

Vojtěch na pondělím brífinku řekl, že chce, aby dohodovací řízení bylo komplexnější. Místo několika jednání v období jara by podle něj mělo probíhat po celý rok. V minulosti se navíc s některými segmenty nedařilo na výši úhrad včas dohodnout a ministerstvo je proto stanovilo až v říjnu úhradovou vyhláškou.

VZP má svoje pravidla, ostatních šest jiná. Vojtěch podmínky pojišťovnám sjednotí

„Dohodovací řízení musí stát na přesných datech, nikoli na dojmech. Proto zpřístupňujeme nejrozsáhlejší datovou základnu, jaká kdy byla pro tento proces k dispozici. Všichni účastníci jednání i občané tak mají stejné informace o dostupnosti péče, vývoji nemocnosti i potřebách pacientů v jednotlivých regionech. Jen tak můžeme dospět k dohodě, která bude odpovídat reálným potřebám systému,“ uvedl Vojtěch.

„Sledujeme jednoznačný trend z hlediska stárnutí populace a nejnižší porodnosti v historii, což bude mít dopad na zdravotnictví,“ upozornil Vojtěch. Tomu dávají za pravdu i data, podle kterých se počet obyvatel ve věku nad 80 let v následujících patnácti letech více než zdvojnásobí, čímž se zvýší i potřeba dlouhodobé a následné péče. Dlouhodobou ošetřovatelskou péči dnes potřebuje zhruba 550 tisíc pacientů, kolem roku 2040 už by to mohlo být téměř 760 tisíc.

Zásilkové doručení léků by využilo 70 procent Čechů. Ministr ho chce prosadit

Cílem dohodovacího řízení by tak podle ministra měl být i střednědobý výhled, aby poskytovatelé dopředu věděli, s čím mohou v dalších letech počítat. Dosud se totiž jednání týkala jen následujícího roku.

Také náměstek ministra Ladislav Švec souhlasí s tím, že by se dohodování nemělo omezovat jen na následující rok. Součástí řízení by podle něj nemělo být jen jednání o výši úhrad, ale také práce s daty. Řízení by podle něj mělo být nastaveno tak, aby všechny strany motivovalo k uzavření dohody. „Úprava úhradové vyhlášky bude koncipována tak, aby pro ty, kteří se nebudou chtít dohodnout, bylo jejich rozhodnutí spíše nevýhodné,“ popsal.

Vojtěch už dříve řekl, že chce změnit systém dohodovacího řízení mezi pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče. „Zákon počítá s tím, že úhrady jsou nastavovány na základě dohod. Úhradová vyhláška je jenom alternativním instrumentem, když k dohodě nedojde,“ vysvětlil ministr v únoru. Proces se podle něj během let obrátil, což považuje za chybné.

Zajištění péče v regionech

Nová data, která úřad představil, se zaměřují na dostupnost až na úrovni obcí, mapují i počty výkonů v nemocnicích. Umožňují také modelovat budoucí potřeby zdravotních služeb podle regionů, věkových skupin i typů péče.

„Bez těchto informací nelze efektivně plánovat kapacity ani reagovat na stárnutí populace a rostoucí tlak na dlouhodobou a následnou péči. Data jsou klíčovým nástrojem nejen pro dohodovací řízení, ale i pro strategické rozhodování celého systému,“ řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

Za specialistou lidé cestují i desítky kilometrů. Vláda nás odbývá, říká expert

Podle ministerstva by data měla umožnit více individuálních dohod v regionech. „Plošná opatření nefungují a fungovat nemohou. Každý region má jiné potřeby, a právě proto zveřejňujeme detailní data, která umožní individuální dohody mezi pojišťovnami a poskytovateli. Cílem je řešit konkrétní problémy v konkrétních místech – ať už jde o nedostupnost péče, nadbytečné kapacity nebo potřebu rozvoje nových služeb,“ uvedl Švec.

Rozsáhlou databázi vítá také ředitel vinohradské fakultní nemocnice a FN Bulovka Petr Kolouch. „Pokud máme odpovědně řídit kapacity našich nemocnic, potřebujeme pracovat se stejnými daty jako stát a zdravotní pojišťovny. Nové analytické podklady nám umožňují strategicky plánovat změny ve struktuře pacientů, optimalizovat podíl akutních a následných lůžek a pružně upravovat rozsah poskytovaných služeb podle reálné potřeby,“ řekl.

Vstoupit do diskuse

Zamrazilová: ČR už není poslední vagón Německa do Číny. Růst táhnou zbrojaři

Nejčtenější

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

Putinův palác se prodal za hubičku, miliardovou vratku dostala jeho milenka

Ruský prezident Vladimir Putin vlastní luxusní rezidenci na pobřeží Černého...

Nejméně šest a půl miliardy rublů přistálo na účtech spojovaných s Alinou Kabajevovou, bývalou ruskou gymnastkou a ženou považovanou za partnerku ruského prezidenta. Zjistil to Fond boje s korupcí...

Izrael a USA zaútočily na Írán, ten poslal rakety na cíle v Kataru a Bahrajnu

Sledujeme online
Výbuch íránské rakety v moři u Haify v Izraeli (28. února 2026)

Izrael a USA v sobotu ráno zaútočily na řadu cílů v Íránu. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů. Střely dopadly také na dalších místech v zemi. Izraelská armáda čelila několika vlnám íránských...

Íránský vůdce Alí Chameneí byl při úderech zabit, potvrdila státní média

Nejvyšší duchovní vůdce Íránu Alí Chameneí (17. února 2026)

Íránská státní média potvrdila zabití duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího při americko-izraelském útoku. Jeho smrt už dříve naznačili americký prezident Donald Trump a izraelský premiér...

Změny v dohodovacím řízení. Vojtěch chce vyrovnanou úhradovou vyhlášku na rok 2027

Adam Vojtěch (ANO), na tiskové konferenci po jednání s prezidentem Petrem...

Ministerstvo zdravotnictví počítá na příští rok s vyrovnanou úhradovou vyhláškou. Na pondělním brífinku to řekl ministr Adam Vojtěch (ANO). Resort také představil nová data pro dohodovací řízení,...

2. března 2026  11:35

Ve stanici Hlavní nádraží metro usmrtilo člověka, část linky C stojí v obou směrech

Tragický střet soupravy metra s ženou ve stanici Hlavní nádraží ochromil...

Provoz metra na lince C mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání obousměrně stojí. Ve stanici Hlavní nádraží metro srazilo ženu, která na místě zemřela. Dopravní podnik zavedl náhradní autobusovou...

2. března 2026  10:49,  aktualizováno  11:29

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Jebel Ali v Dubaji poté, co jedno z z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

2. března 2026  11:27

První žena v Troji. Nová ředitelka pražské zoo představila své plány

Lenka Poliaková povede jako ředitelka Zoo Praha

Jedno z nejnavštěvovanějších míst v Praze má nového šéfa. Pražskou zoologickou zahradu vede poprvé ve stoleté historii žena, Lenka Poliaková. Nastupuje po rezignaci Miroslava Bobka, který odstoupil...

2. března 2026  8:17,  aktualizováno  11:21

„Bude to nejzajímavější diskuze.“ Moravec řekl, co čeká od setkání s Okamurou

Česká televize začne 3. února vysílat nový pořad s názvem Fokus Václava Moravce

Spor o účast předsedy SPD Tomio Okamura v pořadu Otázky Václava Moravce vyústil v zásah vedení České televize i odvolání dlouholeté dramaturgyně. Moderátor Václav Moravec v rozhovoru pro Respekt...

2. března 2026  11:11

Burza v Amsterdamu zažila šok, vojenská operace žene ceny plynu vzhůru

Evropská unie do budoucna spoléhá v dodávkách zemního plynu na arabský stát...

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh vzrostla v pondělí v důsledku americko-izraelských útoků na Írán o více než čtvrtinu a překročila hranici 40 eur (zhruba 970 Kč) za megawatthodinu. Ceny...

2. března 2026  11:11

Zakázaná láska z lágru. Nová kniha popisuje vztah Mileny Jesenské k ženě

Kniha Milena a Margerete od spisovatelky Gwen Straussové

Byla múzou Franze Kafky, feministkou, odbojářkou, překladatelkou, novinářkou, spisovatelkou a ve světě patří k nejznámějším Češkám historie. V životě Mileny Jesenské ale existuje část, která měla být...

2. března 2026  11:04

Zavedeme bezpečnostní opatření, řekl Babiš. Posílit má bezpečnost v ulicích

Premiér Andrej Babiš po jednání Bezpečnostní rady státu (2. března 2026)

Česko podle premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše kvůli situaci na Blízkém východě přijme bezpečnostní opatření. „Určitě zavedeme bezpečnostní opatření,“ řekl už brzy ráno Babiš při příchodu na...

2. března 2026  5:35,  aktualizováno 

Převrácený náklaďák a vysypaný náklad blokovaly D1 na Brněnsku, tvořila se kolona

Převrácený kamion zablokoval dálnici D1 na 171. kilometru na Brněnsku ve směru...

Převrácený nákladní vůz zablokoval v pondělí dopoledne dálnici D1 na 171. kilometru u Domašova na Brněnsku ve směru na Prahu. Vytvořila se kolona. Sjíždělo se na exitu 178 Ostrovačice, zpět se řidiči...

2. března 2026  10:30,  aktualizováno  10:52

Francie a Británie zvažují údery na Írán. Německo se do nich nezapojí

Kouř stoupá po výbuchu v Teheránu poté, co Izrael a USA zahájily další vlnu...

Francie a Velká Británie by mohly udeřit na Írán. Ve společném prohlášení s Německem v neděli uvedly, že na ochranu svých zájmů a zájmů svých spojenců na Blízkém východě, kteří čelí raketovým útokům...

1. března 2026  21:38,  aktualizováno  2. 3. 10:51

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Česko selhává v péči o lidi s nejtěžším postižením, na pomoc čekají i roky

ilustrační snímek

Omezování jídla a pití, nedostatek finančních prostředků, nedostatek pomoci a závislost na péči příbuzných. Takovým problémům čelí v Česku lidé s nejtěžší formou postižení. Vyplývá to z průzkumu...

2. března 2026  8:40,  aktualizováno  10:41

ONLINE: S USA vyjednávat nebudeme, vzkazuje Írán. Ze země hlásí 500 mrtvých

Izraelské údery v libanonském Bejrútu (2. března 2026)

Írán nebude vyjednávat se Spojenými státy, uvedl tajemník íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Larídžání v reakci na zprávy o možném obnovení rozhovorů s Washingtonem. Izraelská armáda...

2. března 2026  6:16,  aktualizováno  10:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.