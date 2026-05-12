Cizinky i virtuální realita. Ministři nastínili, jak zajistit dostatek zdravotních sester

  17:04
Navýšení počtu studentů, příchod cizinek i možnost relaxovat ve virtuální realitě. To má podle ministra Adama Vojtěcha udržet dostatek sester ve zdravotnictví. Pokračovat by mělo i navyšování jejich mezd a platů, zaměstnavatelé budou moci všem zaměstnancům dát více nepeněžních zdravotních benefitů.
Hostem pořadu Rozstřel je Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Opatření k personální stabilizaci zdravotníků a pracovníků v sociálních službách v úterý představili při podpisu deklarace o spolupráci premiér Andrej Babiš (ANO) a ministři zdravotnictví a sociálních věcí Adam Vojtěch a Aleš Juchelka a zástupci odborů a nemocnic.

Ministerstva se chtějí také více zaměřit na duševní zdraví těchto pracovníků. „Často jsou pod velkým tlakem a v emočně náročných situacích,“ uvedl Juchelka. Se stárnutím populace očekává, že tlak bude stále větší.

„Musíme zajistit, aby v těchto profesích bylo dost lidí a dokázali tam pracovat dlouhodobě,“ dodal. Jako jedno z opatření Juchelka uvedl využití virtuální reality.

„Virtuální realita není samospásná, může být moderním nástrojem při zvládání stresu, prevenci vyhoření nebo podpoře psychické odolnosti zaměstnanců,“ vysvětlil ministr práce. Projekt plánuje podpořit z evropského programu Zaměstnanost Plus. Fungovat by mohl od roku 2028.

Ministerstvo zdravotnictví podle Vojtěcha chce sestry ve zdravotnictví udržet i díky navyšování jejich kompetencí. Legislativu připravuje. Ulevit od administrativy by jim mohly jiné nezdravotnické profese, například koordinátoři ve zdravotnictví. „Může to přispět udržitelnosti do budoucna,“ dodal.

Spolu s více kompetencemi se počítá i s vyšší odměnou. „Sestry, které mají vyšší kompetence, jsou nově zařazovány do třinácté platové třídy, což znamená významné navýšení. To je trend, který by měl jít ruku v ruce s navýšením kompetencí,“ řekl ministr.

Třináctá platová třída po navýšení z letošního dubna začíná na hrubé mzdě 38 940 korun. Po dosažení maximální délky praxe přes 32 let jde téměř o 57 tisíc korun. Podle Vojtěcha v posledních letech přestalo sester ubývat. Předloni jich bylo 96 500.

„Za další léta odejde do důchodu asi 16 tisíc sester. Bylo by dobré, aby to ministerstvo zdravotnictví řešilo nějak centrálně,“ řekl Babiš. Připomněl, že v roce 2019 dala jeho tehdejší vláda sedm miliard korun na navýšení počtu studentů na lékařských fakultách.

Podobné opatření minulá vláda schválila pro nelékařské profese, zejména všeobecné sestry. Náklady byly podle Vojtěcha 2,5 miliardy korun. Počítá se s navýšením o 20 až 40 procent.

Projeví se nejen odchody sester do penze, ale i větší potřeba péče kvůli stárnutí populace. „Budeme to muset nahradit, doufejme, navýšením na těch nelékařských fakultách. Plus případně i tou výpomocí ze zahraničí,“ dodal Vojtěch.

Vzdělávání sester i výsluhy

Premiér zmínil kromě snížení byrokracie také nutnost řešení vzdělávání sester, jejich profesní komoru nebo výsluhy. „Spočítali jsme, kolik by to stálo, bylo to směšných 2,3 miliardy korun. Debatu jsme bohužel nedokončili, protože přišel covid,“ dodal.

Uvedl také možnost získat sestry z cizích zemí. Například v Thomayerově nemocnici jsou z Filipín a v Uzbekistánu se ženy učí jazyk, aby mohly pracovat jako sestry v Německu.

„My jsme chtěli lázně nebo rehabilitace, ale všechno je hrozně drahé. Celá pomoc zdravotníkům po covidu stála jednu miliardu,“ doplnila předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková.

Podle Vojtěcha by právě to mohlo řešit opatření, které minulý týden schválila vláda, tedy zrušení limitů pro nepeněžní benefity od zaměstnavatelů určené na zdraví.

