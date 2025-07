Kurz zdárně spěje ke svému konci. Už jen pár dní se budou mladí zájemci učit stejné věci jako příslušníci aktivní zálohy nebo profesionální vojáci. A až čtyřtýdenní dril skončí, budou mít možnost vstoupit do aktivní zálohy, nebo se rovnou stát vojákem z povolání. Mnozí z nich si to dokážou představit.

Například František Mencl. Pochází z Teplic, kde také studuje gymnázium. Měsíční prázdninový odpočinek vyměnil za maskáče, které by možná rád oblékl i v budoucnu. Hlavní motivací pro výcvik byl ovšem výstup z komfortní zóny. „Nezajímala mě jenom fyzická stránka, bral jsem to i jako psychickou zkoušku. Nejtěžší je pro mě totiž to neustálé soustředění a poslouchání rozkazů,“ říká.

Jeho armádní kolega Miroslav Santner bojoval spíš s fyzickou náročností výcviku. „K armádě jsem měl vždycky vztah a chtěl jsem si to vyzkoušet,“ říká. „Nejtěžší je pro mě tělocvik, mým limitem byla má vlastní fyzička,“ přiznává student IT a automechaniky z Chomutova.

Nabitý den

Po ranním budíčku mají středoškoláci rozcvičku, snídani a do oběda absolvují první část výcviku. Po obědě následuje druhá část a večer samostudium nebo příprava. A v deset zvoní na večerku.

„Den je nabitý, nejvíc si studenti stěžují na nedostatek spánku,“ usmívá se Petr Haška, vojenský kaplan 22. základny vrtulníkového letectva Sedlec, dříve kaplan 42. mechanizovaného praporu v Táboře. „Během jednoho měsíce si osvojí základní vojenské dovednosti. Je tu zdravotnická příprava, tělesná i chemická příprava, ale také kurzy přežití, spojovací a ženijní příprava,“ vyjmenovává.

Nechybí ani střelecká průprava, kterou jsme v nedalekých Dražicích jedno dopoledne sledovali. „Tady máme střelnici na ruční zbraně, takže všichni naši vojáci mohou střílet nedaleko kasáren,“ vysvětluje Haška. Zbytek jeho slov zaniká v rachotu kulometu. Ano, i ten si studenti vyzkoušejí.

Denním chlebem je ale pistole P10 a útočné pušky BREN 2. Než ale mladí zájemci začnou střílet, musí se naučit technická data, jak rozebrat a čistit zbraň. Pak teprve střílí se cvičnou municí a nakonec je ostrá střelba. U té už jsme my. Dostáváme sluchátka i ochranné brýle. „Směno, k boji!“ slyšíme a pak sluchátka vše utlumí.

V bahně s grácií

Když jsou zásobníky prázdné, studenti se přesunou k nácviku přípravy na boj. Mezi remízky si chystají munici, zbraně a maskování. V lese je klid a ticho. Zatím nikdo nestřílí. Je potřeba se co nejlépe skrýt nepříteli. Ostatně špatně maskovaný voják, mrtvý voják.

Nejviditelnější částí se v lesích stává obličej, a tak se studenti učí zakrýt svou pleť speciálními barvami. Tento druh make-upu redaktorka raději nezkoušela.

I tady, stejně jako na střelnici, si všichni pomáhají. Rozdíly, které v civilu nelze přehlédnout, tu ztrácejí význam. A platí to i pro ženy. „Asi budu mluvit za všechny ženy, když řeknu, že je to pro nás normální práce, a přistupuje se tu k nám stejně jako k vojákům-mužům. Ženy si tu naopak mohou dokázat, že zvládnou všechno. Může to pro nás být trochu těžší, najednou házet granáty a válet se v bahně, ale zvládáme to s grácií,“ usmívá se poručice Kristýna Bielená z personální skupiny u 42. mechanizovaného praporu.

Za pravdu jí dává i osmnáctiletá účastnice výcviku Johanka Koldinská z Karlových Varů. Studentka gymnázia už na první pohled postrádá výšku i kila některých svých kolegů, ne tak odhodlání a nadšení.

„Každý máme své limity a něčeho se bojíme. Já vážím padesát kilo a občas je to pro mě fakt těžké. Ale od začátku nás tu učí, že si musíme pomáhat a podporovat se. A to lidi běžně nedělají, což je škoda,“ říká. „Spoustu lidí, které jsem tu poznala, chci dál potkávat i v civilu, jsou skvělí,“ shrnuje.

Vojenské cvičení pro studenty středních škol Dobrovolný výcvik organizovaný armádou ve spolupráci s ministerstvem obrany. Letos probíhá na osmi posádkách od 7. července do 1. srpna, kdy má všech zhruba 700 zúčastněných složit přísahu. Zhruba pětina jsou dívky.

Cvičení se mohou zúčastnit středoškoláci mezi 18 a 22 lety, kteří studují nejméně 3. ročník. Těm, kteří cvičení úspěšně dokončí, vyplatí armáda 40 tisíc před zdaněním.

Projekt má za cíl představit armádu mladým a rozšířit její zálohy, které se potýkají s podstavem.

Obavy měla z hodu granátem. „Říkala jsem si, že to zvládnu, trénovala jsem i s kameny. Když ovšem došlo na samotný hod, tak jsem zamrzla. Ale pan poručík mě podpořil. Řekl mi, že to zvládnu. Pak jsem hodila čtyři, a už jsem nechtěla přestat,“ směje se mladá účastnice výcviku.

Na závěr přísaha

I osmnáctiletá Koldinská přemýšlí, že by jednou do armády nastoupila. Jen si zatím není jistá, zda na to má. „A to zjistím právě tady,“ dodává.

Výcvik ukončí spolu se všemi dalšími zájemci, kterých je v Táboře celkem osmdesát, na konci července. V srpnu pak všichni slavnostně složí přísahu.

Zatímco loni studenti cvičili jen na dvou místech, letos již na celkem osmi. Armáda tak zareagovala na zájem, který byl vysoký už loni, kdy startoval pilotní ročník. O těchto prázdninách nastoupilo na dobrovolný vojenský výcvik celkem 718 středoškoláků.