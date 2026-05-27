Vojenský technický ústav otevřel novou halu. Poslouží k servisu armádních vozidel

„Pro Vojenský technický ústav šlo o poměrně velký projekt, výstavba začala už minulý rok v září. Jsme rádi, že díky kvalitní přípravě a výborné kooperaci otevíráme halu v předem plánovaném termínu. Jejím zprovozněním došlo k posílení technologických kapacit Vojenského technického ústavu,“ sdělil jeho ředitel Jiří Kašpárek.
Nová hala má téměř 400 metrů čtverečních. Podnik v ní počítá především se servisováním kolové a pásové výroby i s její kompletací. Vedení si od haly slibuje také vznik nových pracovních míst. „V hale počítáme nyní s prací pro několik desítek zaměstnanců, v případě dalších zakázek jsme schopni operativně stávající tým posílit a rozšířit,“ uvedl Kašpárek.
Vojenský technický ústav je státní podnik, který se zaměřuje na obranný a bezpečností výzkum a vývoj. Podílí se například na projektech v oblasti zbraní, munice, pozemní techniky, bezpilotních průzkumných prostředků, palubního vybavení letadel nebo simulátorů. Podnik rozvíjí také strategické know-how v oblasti komunikačních systémů a s tím spojeného zkušebnictví, ověřováním i certifikací.
Podnik pracuje na projektech pro tuzemské i zahraniční obchodní partnery. Nová hala ve Slavičíně podle Vojenského technického ústavu přispěje k dalšímu posílení jeho výrobních a technologických kapacit.