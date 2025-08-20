Vojenský technický ústav dostal kvůli kybernetickému útoku podvodnou fakturu

Podvodná faktura souvisela s objednávkou, která je součástí projektu lehkého obrněného vozidla (LOV). Projekt by podle dosavadních zjištění VTÚ ohrožen být neměl.
Zaslaný dokument působil podle vyjádření VTÚ zcela důvěryhodně, přicházel přímo od kontaktní osoby a z firemní adresy dodavatele. Na nesrovnalosti v platbě upozornila příslušnou banku její vlastní kontrola.
„Až IT analýza metadat samotného dokumentu potvrdila, že byla vytvořena v jiném softwaru, což běžný příjemce, i při zvýšené opatrnosti, nemůže odhalit,“ uvedl ředitel VTÚ Jiří Kašpárek.
|
Totální blackout, nefungoval ani zvonek. Hackeři nymburskou nemocnici paralyzovali
Po konzultaci s německou firmou Aaronn se ukázalo, že faktura byla falešná a dodavatel ji nevystavil. Současně se potvrdilo, že firma čelí aktivnímu kybernetickému útoku neznámého původce. Útočník se naboural do domény, převzal firemní e-mailovou komunikaci a zákazníkům rozesílal e-maily jménem společnosti Aaronn, která se zabývá vestavnými IT systémy a technologií internetu věcí (IoT).
„Incident nemá dopad na provozní činnost podniku ani na realizaci projektů pro Armádu České republiky a další partnery,“ dodal VTÚ.
Vojenský technický ústav je státní podnik založený ministerstvem obrany v září 2012 s cílem poskytovat strategické dodávky a služby potřebné pro zajištění obrany a bezpečnosti České republiky. Jeho tři odštěpné závody se zaměřují na výzkum, vývoj a zkušebnictví v oblastech letectví a protivzdušné obraně, pozemního vojska a výzbroje a munice.