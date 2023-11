Mezi vojáky jsem potkal málo ateistů. Mise s nimi je dar, říká vojenský kaplan

Mohl byste představit, jak vypadá práce vojenského kaplana v praxi, co obnáší?

Vojenský kaplan je poradcem velitele ve věcech morálky, etiky i mezilidských vztahů. Je to ale i pomáhající profese, neboť kaplan nese odpovědnost za vojáky. Není mu jedno, co je trápí, co je těší, a jak žijí. Podstatnou částí mé práce je proto kontakt s lidmi.

To, že je navštívím, zeptám se jich, jak se mají a podobně. Pak už se vojáci otevřou a kolikrát mi svěřují věci, které by mi jinak nikdy neřekli. Pak samozřejmě pracuji i ve prospěch duchovní služby, ale mým primárním úkolem není to, abych celý útvar obrátil na víru. Na velitelství pro operace mám pak na starosti i výběr a přípravu kaplanů do zahraničních operací.

Co vás k této profesi přivedlo?

Studoval jsem na Katolické teologické fakultě s tím, že se stanu katolickým knězem. Ale v průběhu studia jsem usoudil, že bych se chtěl oženit, založit rodinu… a to jsem také udělal v pátém ročníku studia. Po jeho řádném dokončení jsem ale přemýšlel co dál. Na sedm let jsem se vrátil ke své původní profesi strojvedoucího, takže jsem začal jezdit s metrem. Byly to dobré časy, práce to byla hezká.

Ale pořád jsem říkal, že jsem nejspíš dostal nějaké hřivny od pána Boha, které bych měl zúročit. V roce 2003 jsem narazil na možnost zapojit trvalé jáhny do duchovní služby v armádě. Kontaktoval jsem proto dnešního plzeňského biskupa Tomáše Holuba.

V roce 2006 jsem byl vysvěcen na trvalého jáhna a po dvou měsících jsem nastoupil jako vojenský kaplan k Hradní stráži. Bylo to asi trochu drzé, neměl jsem tenkrát moc představu o tom, co znamená sloužit jako vojenský kaplan.

Co to tedy znamená?

To vám dopředu nikdo neřekne. Kolegové kaplani mi samozřejmě udělili nějaké cenné rady, ale zkušenost vám nikdo nepřenese. Člověk si to musí sám zažít. Zjistil jsem, že musím mezi lidi. Není to tak, že budu sedět v kanceláři a budu čekat, až přijdou. Tak to nefunguje.

Sami by většinou nepřišli, protože nejsou zvyklí chodit za kaplanem. Kaplan chodí za nimi. Tráví s nimi čas. Navštěvuje je, jede s nimi na střelby, na výcviky, na mise… i když by tam být nemusel. Ale to, že tam je, hraje velkou roli. Vojáci to vidí a sledují ho. Na přítomnost kaplana si zvyknou, a to pak hraje velkou roli při hledání vzájemné důvěry, na níž celá moje práce stojí. V přítomnosti kaplana pak bývají vojáci klidnější a jistější.

pplk. Mgr. Vladimír Hudousek Narodil se v roce 1966 v Opočně.

Vystudoval na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy.

V červnu 2006 přijal jáhenské svěcení, v srpnu téhož roku nastoupil k Hradní stráži jako vojenský kaplan.

V roce 2008 absolvoval zahraniční operaci v Kosovu (KFOR).

Nyní působí jako vojenský kaplan Velitelství pro operace a zástupce hlavního kaplana.

Jste tedy oporou pro vojáky. Kdo je ale oporou vám? Nezůstává kaplan tak trochu sám?

Já mám velkou oporu v rodině. Otázka je, zda má moje rodina oporu ve mně. Občas přijdu domů a práci si nesu s sebou. Ne vždy se od ní jde oprostit. Velkou oporou je i víra. V pátek v podvečer strávím vždy nějaký čas v kostele, uklidním se, srovnám si myšlenky... je to forma mé osobní modlitby, která mi pomáhá nevyhořet a jít dál.

Zmínil jste, že vaše poslání není misijní. Je přesto pro vojáky téma víry aktuální?

Ano, v tomto směru je potřeba být opatrný. Mým úkolem určitě není celý útvar obrátil na víru. To ale neznamená, že vojáci tyto otázky neřeší. Často na témata víry přejdou, zejména v době, kdy zažívají těžké osobní nebo rodinné situace. Témata o smrti a věčném životě pak přicházejí sama. V tu chvíli je samozřejmě příležitost o Bohu mluvit, ale kaplan by o tom neměl začínat jako první.

O čem tedy s vojáky mluvíte, když ne primárně o Bohu?

O vztazích mezi lidmi. Když máme vyrovnané vztahy s lidmi kolem nás, tak nám to dodává spoustu energie. Hodně taky mluvím o přikázání „miluj bližního svého“. Kdo je náš bližní? Je to každý člověk, který se dostane do naší blízkosti. Snažme se proto přistupovat k těmto lidem jako k bližním.

Víte, někdy se ztrácíme v těžkých věcech nebo konfliktech, které nemůžeme ovlivnit. Můžeme je ovlivnit vlastně jen tím, že se ke druhým budeme chovat slušně, brát je jako svoje bližní. Že se na ně usmějeme, pomůžeme jim, přijmeme je, podáme jim ruku... To jsou nepatrné věci, které nás nic nestojí, ale tvoří pak velké hodnoty.

Jaké je poslání kaplana v naší ateistické zemi?

Mezi vojáky jsem potkal pramálo ateistů. Téměř vždy v něco věří, nebo minimálně říkají, že je něco přesahuje. Jen to neumí pojmenovat. O to je to samozřejmě těžší, stačilo by dosadit slovo Bůh a dostali bychom se dál. Ale to není mým úkolem.

Duchovní si občas postesknou, jak to bylo dřív pěkné, před těmi sty lety, když byly plné kostely a lidé zbožní… ale doba ani lidé dřív nebyli lepší. A ani dnes není, konflikty tu s námi prostě budou vždy a nikdy se úplně nepodaří je eliminovat. Musíme tomu přizpůsobit naše snažení. Svírá nás to, současné konflikty nám nepřidají, ale není možné rezignovat.

Vojenští kaplani V současné době slouží v ozbrojených silách 37 vojenských kaplanů, z toho dvě kaplanky. Kaplani české armády jsou z jedenácti křesťanských církví.

Cítíte se víc jako voják, nebo jako duchovní?

Obojí. Mám totiž štěstí na velitele, kteří vždy respektovali mé duchovní záležitosti i potřeby. Nikdy mi žádný z nich nebránil sloužit nějak méně Bohu na úkor armády.

Voják poslouchá velitele a kaplan Boha. Kdo z nich má přednost?

Poslouchám velitele, ale velitel je rozumný chlap a nedával by mi povely, které by byly nějakým způsobem protiprávní nebo nemorální. Kdyby něco takového nastalo, tak je mou povinností ho na to upozornit.

Primárním úkolem armády je obrana vlasti. I to se ale pojí s tím se za obranu postavit a vzít do ruky zbraň. To je pro vás pořádku?

Ano, křesťanství a armáda se nevylučuje. V počátcích křesťanství tomu tak nebylo, později se tu ale začal formovat pojem takzvané spravedlivé války, jehož myšlenky rozpracoval svatý Augustin. Tento pojem nás dodnes směřuje – za určitých okolností, tedy ve spravedlivém případě, je možné vzít do rukou zbraň.

Křesťanství jde pak ruku v ruce i s obranou země a vlasti. Službu se zbraní mi zkrátka může zakazovat moje přesvědčení, ale křesťanství určitě ne. Samozřejmě si mohu říct, že bojovat nebudu a raději zemřu, ale mám tu lidi, za něž mám zodpovědnost, a za ně rozhodovat nemohu. Mou povinností je lidi chránit.

Mise jako vrchol duchovní služby

V roce 2008 jste jako vojenský kaplan absolvoval mezinárodní mírovou operaci v rámci NATO v Kosovu (KFOR). Jak na to vzpomínáte?

Jel jsem na ni se 72. mechanizovaným praporem z Přáslavic. V roce 2008 už byla situace v Kosovu docela stabilizovaná.

Země sice tehdy vyhlásila samostatnost, takže jsme čekali různé akce ze strany Srbů a kosovských Albánců, nebo demonstrace na hranicích, ale nakonec to nebylo vůbec tak závažné (kosovský parlament vyhlásil nezávislost na Srbsku 17. února 2008, pozn. red). Srbové i Albánci nás měli rádi, byli jsme pro ně snadno čitelní. Byla to moc hezká životní zkušenost.

Jaká je vaše funkce v těchto operacích? Předpokládám, že se proměňuje, nebo je minimálně specifická.

Mise je vrcholem služby vojenského kaplana. S vojáky na ní trávíte 24 hodin denně. Je to velká příležitost, jak se k nim dostat blíž a nést s nimi těžkosti a radosti služby. A samozřejmě jste na misi všichni na jedné lodi - jste daleko od domova, jste osamocení, prostředí je cizí a svým způsobem nepřátelské a velkým tématem na misi jsou také vztahy. Takže sloužit lidem v zahraniční operaci považuji za velký dar.

Když jste zmínil vztahy, jak se mohou vojáci připravit na odloučení?

Víte, vojáci se mezi sebou často dokážou bavit stylem: „Připrav se na to, že ta tvoje stará ti samozřejmě během měsíce zahne.“ A vzájemně se v tom často utvrzují. Většinou ale k takovým věcem ani nedojde. Vztah na dálku se samozřejmě během misí významně prověří, ale znám mnoho vojáků, kteří odjížděli s obavami, které se nakonec vůbec nenaplnily.

Většinou nevydrží vztah, který je nějakým způsobem narušený už před misí. Párům, které ve svůj vztah věří, většinou opravdu vydrží. Je to o důvěře a o tom, jak k tomu oba přistoupí.

Je to odloučení těžší pro vojáky, nebo pro jejich blízké, kteří tu zůstanou a čekají na ně?

Každá strana zažívá svoje těžkosti. Ale často třeba vidím, že rodina si na odjezd manžela či partnera zvykne, nějak se mu přizpůsobí, a on se pak vrátí, a snaží se do toho nějakým způsobem zapojit. Což je taky špatně. Je dobré tomu nechat volný průběh a nedělat příliš velké zásahy do života člověka, který tu zůstal.

Blízcí jsou rádi, že jste se vrátili, ale nechápou vaše nostalgické vzpomínky. Moc je nezajímají. A naopak vojáky to tady nebaví, žijí ve vzpomínkách na misi a je jim v tom dobře. Mně trvalo asi dva měsíce, než jsem se adaptoval na nové prostředí. Bylo to obtížné. A je dobré na to upozornit i vojáky. Jaké to bude v misi, ale i po jejím návratu.

Proč je adaptace tak obtížná?

Určitě záleží na typu mise – jestli je to dnes vcelku stabilní Kosovo, nebo Afghánistán, kde hrozí poměrně značné nebezpečí. Z nebezpečného prostředí se pak vojáci vrací do bezpečného, a v tom je právě adaptace těžká. Vojáci po návratu vnímají to, jaké malichernosti naše společnost řeší. Pramení z toho pak občas nepochopení.

Před misí se totiž každý obává, jak ji vydrží. Po čase si ale zvykne a na konci mise se přistihne při tom, že by tam ještě půl roku vydržel. Je to návykové. O vojáky je dobře postaráno, mají tam téměř vše, a je to pro ně jednodušší. Řeší si jen to, co v tu chvíli mají, a odpadnou jim všelijaké starosti běžného života. Pak se do nich najednou vrátí a mají pocit, že není důvod je řešit, protože jim přijdou malicherné.

Role kaplana ale určitě není o moralizování. My vojáky vyslechneme a neděláme závěry. Každý z nás ví, že ve vztahu udělal něco špatně, nikdy to není černobílé. Jako kaplan se snažím pochopit, co člověk zrovna prožívá, a nabídnout mu pomoc.

A stále vás to baví?

Ano. Někdy si říkám, že mi hodně věci vychází a kdy už to přestane. Ale člověk by se neměl rouhat. Někdy přemýšlím o tom, proč to tak je. A asi proto, abych měl prostor pro druhé lidi a mohl tu být pro ně. Kdybych měl těžkosti, sotva bych zvládal pomáhat lidem. Navíc práce vojenského kaplana je naplňující. Člověk vidí, že má smysl. Nejde o to, že jsou vojáci vděční, ale o to, že jim to pomáhá. To je největší odměna.