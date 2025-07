Šéf vojenské tajné služby: Zatím Rusko stíhá, jak dlouho to ale vydrží?

Kdyby Rusové chtěli vyzkoušet připravenost a jednotu Severoatlantické aliance (NATO), mohli to podle Bartovského už dávno udělat. Nechtějí však dát NATO přímou možnost, aby bojovalo s jeho jednotkami.

Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu v únoru 2022, boje trvají dosud. „Kloním se k tomu, že o malinko později než v době, o které mluvíte, by se Rusko mohlo být schopné dostat na úroveň před válkou. Z pohledu vyzbrojenosti, personální naplněnosti a připravenosti k boji,“ reagoval Bartovský na dotaz, zda by mohlo Rusko do pěti let zaútočit na NATO.

Rusové by byli navíc posílení o nové taktiky boje a bojové zkušenosti. „Za významně delší dobu by asi bylo připraveno zaútočit na východní křídlo NATO,“ míní Bartovský. Ambicí Ruska je získat část západního území Ukrajiny jako nárazníkovou zónu mezi sebou a NATO, dodal. „Zatím se to ale nepodařilo, alespoň ne podle původního ruského plánu,“ uvedl.

Pokud by Rusové chtěli otestovat připravenost a jednotu NATO, mohli to už dávno udělat, podotkl Bartovský. „V Estonsku je například město Narva, které od Ruské federace odděluje jen řeka tekoucí mezi městy Narva a Ivangorod. Stačilo by, kdyby ruská jednotka přejela do estonské části,“ uvedl. Rusko podle Bartovského ale nemá zájem dát alianci přímou možnost, aby bojovalo s jeho jednotkami.

„Aktuální tempo Rusko udrží ještě rok a půl“

Schopnosti Ruska vést dál hybridní a dezinformační útoky proti Západu budou podle Bartovského záviset na jeho ekonomické situaci. „V tuto chvílí stíhá, byť za cenu obrovských finančních nákladů nebo diskomfortu života v částech země mimo Moskvu. Ale nevíme, jak dlouho to vydrží,“ uvedl. Aktuální odhad podle šéfa VZ je, že Rusové budou schopní hospodářsky udržet nynější tempo ještě rok a půl.

Bartovský nastoupil do pozice šéfa VZ loni na začátku července, nahradil Jana Berouna. Tehdy řekl, že největšími současnými hrozbami jsou válka na Ukrajině, krize na Blízkém východě a nestabilita v Africe. Konflikty mohou být zdánlivě lokální, mají ale globální dopady a výrazně se propisují do bezpečnostní situace v Evropě, uvedl. V dlouhodobém horizontu je pak podle něj hrozbou především Čína.

Serveru iROZHLAS.cz Bartovský řekl, že z Číny se stává stále větší globální hrozba. Země zvyšuje své mocenské ambice, silně zbrojí, modernizuje a posiluje své jaderné odstrašení. Čínský útok hackerů, kteří se podle české vlády nabourali do jedné z neutajovaných komunikačních sítí ministerstva zahraničních věcí, pak považuje Bartovský za nejškodlivější z kyberútoků, o nichž úřady v poslední době informovaly.