Evropský zbrojní průmysl loni nestačil pokrýt požadavky armád, uvedli zpravodajci

Skladové zásoby munice v zemích EU se po začátku války na Ukrajině povážlivě snížily a nedařilo se je doplnit novou produkcí, nově vyrobená munice totiž opět putuje rovnou na Ukrajinu, říká ve své zprávě Vojenské zpravodajství.

Ačkoliv si podle zpravodajců zachoval evropský zbrojní průmysl vysokou míru sofistikovanosti a technologické vyspělosti, produkční kapacity byly kvůli dlouhodobě nízkým výdajům na obranu omezeny na potřebné minimum. Když pak evropské země začaly v krátkém časovém období poptávat velké množství zbraní, neměla Evropa dostatečné průmyslové kapacity, aby uspokojily poptávku, píše VZ.

Dalším problémem kromě náhlého zvýšení zájmu byla také situace na trhu se zbraněmi. Firmy měly nasmlouvány dodávky na mnoho let dopředu bez možnosti jakéhokoliv navýšení. Nastává tak potřeba dlouhodobých investic jak u vojenských firem, tak v celém dodavatelském řetězci, říkají vojenští zpravodajci.

Firmy uvádějí, že aktuální provozní kapacity jsou téměř vyčerpány a jejich rozšíření může trvat dva až tři roky. Trápí je také nedostatek kvalifikovaných pracovníků. I kdyby se kapacity zvýšily a pracovníci se našli, další problém nastává u dodavatelů materiálů, kteří by nebyly schopní navýšit kapacitu dodávek.

Kromě těchto fyzických problémů proti zbrojnímu průmyslu stojí také legislativní a byrokratické výzvy, stejně jako ty hospodářské. Vybudování výrobních kapacit a zaučování nových pracovníků je časově i finančně časový proces.

Celkově také nepomáhá ani fragmentace Evropy, která se ne vždy dokáže shodnout na společném postupu. „Hrozí, že se po zlepšení bezpečnostní situace v Evropě evropský zbrojní průmysl vrátí do stavu před ruskou invazí na Ukrajinu,“ uvádí VZ. Znamenalo by to, že při další bezpečnostní krizi by zbrojní průmysl opět nedokázal adekvátně reagovat.

„Faktem je, že zbrojní průmysl EU není schopen pokrýt aktuální požadavky ozbrojených sil členských zemí,“ konstatuje VZ. Z toho důvodu například robustní modernizace polských ozbrojených sil podle odhadů VZ až ze tří čtvrtin spoléhá na akvizice ze zemí mimo EU. Problémy ale nejsou pouze na evropské straně, také Rusko se hlavně z důvodu sankcí potýká s mnoha problémy s výrobní kapacitou ale také s dodáním materiálu.

Česko nedostatek munice na evropských trzích řeší například svou iniciativou, v rámci které shání dělostřeleckou munici pro Ukrajinu ve státech mimo EU. Premiér Petr Fiala (ODS) minulý týden oznámil, že první zásilka munice před časem dorazila na Ukrajinu. Šlo až o 50 000 kusů munice, do konce roku chce Česko dodat desetinásobek. Do iniciativy se dosud zapojilo 18 zemí, z toho 15 přislíbilo peníze. Česko přispělo téměř 866 miliony korun.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) tento týden uvedla, že iniciativou si ČR a Evropa „kupují čas“ ve chvíli, kdy Evropa není schopná ani dva a půl roku po začátku ruské invaze munici v dostatečném množství produkovat. „Zacyklili jsme se v řadě předpisů a nařízení, zaspali jsme dobu. V ČR se rozbíhají další výrobní linky, budeme se snažit kapacity dohnat,“ uvedla. Fiala dodal, že výrobní kapacity byly v Evropě zanedbané.

Satelitní výzkum má nezastupitelnou úlohu

Ve výroční zprávě VZ řešilo také využití umělé inteligence (AI), kterou lze podle tajné služby využívat k šíření propagandy a také na automatizované kyberútoky či masivní působení na sociálních sítích s cílem polarizovat společnost, k šíření propagandy a úlohu satelitního průzkumu v taktickém vojenském zpravodajství.

Nezastupitelnou úlohu ve strategickém, operačním a taktickém vojenském zpravodajství má podle výroční zprávy VZ satelitní průzkum. „Ze satelitních snímků lze plánovat přesuny jednotek, analyzovat potenciální léčky a přepady, zjišťovat průchodnost terénem, možnost krytí, přístupových bodů a aktualizovat mapové podklady,“ konstatují zpravodajci.