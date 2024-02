Kbelské vojenské letiště čeká oprava ranveje. Přistávat by zde mohla i F-35

„Předmětem zakázky je oprava povrchu vzletové a přistávací dráhy v rozsahu 128 862 metrů čtverečních včetně souvisejících prací, jako je například obnova vodorovného značení,“ uvedla redakci iDNES.cz mluvčí obrany Simona Cigánková. Pro představu, armáda potřebuje kompletně zrekonstruovat betonovou plochu, kam by se třikrát vešlo Václavské náměstí.

Přihlásit se do výběrového řízení může firma, která v posledních pěti letech stavěla nebo opravovala komunikace s živičným krytím (asfaltocementová směs, pozn. redakce) za nejméně dvacet milionů korun. Navíc musí disponovat takzvaným finišérem, tedy strojem, který provádí pokládku povrchu a to nejméně se čtrnáctimetrovým rozpětím. Ten si ale zájemce může najmout.

Armáda připravila specializovaným stavebním firmám prohlídku letiště s ukázkou rozsahu prací. Vyhraje ten, kdo nabídne požadovanou kvalitu za nejnižší cenu.

Naposledy byla část dráhy opravována v roce 2022, nejrozsáhlejší rekonstrukce v roce 2008 si vyžádala několikaměsíční výluku provozu a přesun letecké techniky do Pardubic. Těžké letouny a mnohdy tvrdá dosednutí způsobují rozsáhlá poškození, která vyžadují pravidelné investice.

Zadávací dokumentace přímo odhaluje, v jakém stavu povrch ranveje je. „Neopravená část živičného povrchu vykazuje v celé ploše značné množství povrchových trhlin. Jedná se o mozaikové trhliny, u kterých hrozí další degradací vznik výtluků přímo ohrožující bezpečnost letového provozu,“ píše se v přiložené zprávě.

Ranvej zpevní aramidová vlákna

Nový povrch, který nahradí nevyhovující, bude zpevněn pomocí aramidových vláken. Ty se používají například pro výrobu neprůstřelných vest. Dodavatel po rozsáhlé opravě musí provést digitální skenování povrchu a vytvoření modelu terénu. Podmínkou je i sklon, který zamezí hromadění vody na ploše.

F-35 je supermoderní stroj páté generace. Na Dnech NATO se představil ve dvou provedeních, včetně verze s kolmým startem.

Poměrně náročná rekonstrukce by měla vydržet vysoké zatížení. Redakce iDNES.cz se dotázala ministerstva obrany na případnou přípravu pro možné záložní letiště stíhaček F-35. Do vydání článku bohužel odpověď nedostala.

Otázka to je relevantní, protože předtím, než stroje z USA přilétnou, musí být vybudované veškeré zázemí. Včetně případných záložních letišť. Kbelská dráha bude po opravě a pokládce nového povrchu nejnovější.

Čáslavská základna, která bude domovem stíhačkám F-35, se musí kompletně přebudovat, včetně zázemí, hangárů a tak podobně. To spolkne mnoho miliard korun. Zálohou pro případ výpadku může být nejen Praha, ale i Náměšť nad Oslavou a letiště v Pardubicích.

To i přes to, že zde nebude tak rozsáhlé zázemí, jako na domovské základně. Náhradní dočasné řešení se po drahé rekonstrukci nabízí. A to i při odhlédnutí od hlukových limitů. Tento stroj páté generace je skutečně hlučný a provoz ve městě není běžný. Výrobce uvádí, že stroje páté generace potřebují dráhu dlouhou 2500 metrů, respektive 8000 stop, Kbely mají 2000 metrů. Obrana se ale dušuje, že nadstandardní podmínky nejsou třeba.

„F-35 nepotřebuje pro přistání žádné specifické podmínky ve srovnání se současnými taktickými letouny. Ostatně na dnech NATO byly F-35 provozovány z Mošnova, norské F-35 provedly nácvik provozu z finských silnic,“ uvádí.

Mošnovský příklad ale není z nejšťastnějších, zdejší dráha má 3500 metrů a přistát zde může i bombardér B-52.