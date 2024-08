Pokuta za fotku základny nebo maskáče. Novela o vojenské policii míří na vládu

Vojenská policie podle mluvčí nadporučice Kateřiny Mlýnkové stále častěji řeší narušení perimetrů chráněných objektů bezpilotními letouny, tedy drony. „V současné době neexistuje žádné jiné efektivní řešení, jak zamezit jejich provozu, než rušením případně sestřelením. To je ale značně problematické jak z hlediska zasažení bezpilotního prostředku, tak z hlediska ohroženi okolní infrastruktury a újmy třetích osob,“ vysvětluje mluvčí vojenské policie nadporučice Kateřina Mlýnková.

Drony se aktuálně využívají jak k získávání informací, ale také – jak ukazují zkušenosti z války na Ukrajině – k přímým útokům za použití výbušnin. Na tyto hrozby, které se mohou zaměřit i na objekty chráněné vojenskou policií, je nutné se připravit.

Rušení dronů a elektronické komunikace

„Naším hlavním úkolem je zajištění bezpečnosti našich vojáků, a to i těch aliančních, ochrana muničních skladů a dalších vojenských objektů, a k tomu potřebujeme efektivní nástroje a odpovídající legislativu,“ vysvětlil chystané změny brigádní generál Jiří Roček, náčelník vojenské policie.

„Příprava nutně zahrnuje i stanovení oprávnění k zamezení provozu těchto prostředků. Souvisí s tím i pravomoc přerušit provoz elektronické komunikace, což vojenské policii umožní zasáhnout proti dálkově radiově řízeným zařízením a ochromit tak celý jeho systém. Kromě zásahu proti dronům pomůže nové opatření v ochraně proti dálkově iniciovaným výbušným zařízením,“ dodává Mlýnková.

Vojenská policie si podle mluvčí dobře uvědomuje, že rušení provozu elektronických komunikací je závažným zásahem do práv občanů a také podnikatelů. „Tento zásah musí být vždy důvodný a odůvodněný. Je také nezbytné, aby se toto opatření kontrolovalo. To se bude dít podobným způsobem jako u Policie České republiky, a to kontrolním orgánem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,“ uklidňuje mluvčí.

Současná úprava znamenala oznámení záměru rušení celé škále úřadů, včetně Českého telekomunikačního úřadu, Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, ale také středisku integrovaného záchranného systému, aby mohla být použita jiná, více vyhovující forma komunikace těchto složek.

To nyní nebude nutné s ohledem na rychlost a efektivitu zásahu a zamezení možných škod. Oznámení bude až po nutném zásahu.

Ukrajinští vojáci se účastní výcviku v ovládání dronů na základně v Kyjevské oblasti. (29. července 2022)

Až sto tisíc pokuta za focení základen

Změn je ale podstatně více než jen zásahy proti dronům. Novela také zavádí zákaz fotografování vojenských objektů nebo jejich zakreslování. Podobné opatření uplatňují i třeba v sousedním Slovensku nebo v Polsku.

Za porušení zákazu fotografování by podle návrhu mohly padat pokuty až do sta tisíc korun, a to pro fyzické i právnické osoby. Při vyhodnocení nižší společenské škodlivosti bude nově přestupek oprávněna projednat vojenská policie uložením pokuty na místě.

Zneužití maskáčů

Další změnou je zpřísnění postihů za neoprávněné používání vojenského stejnokroje. „Novela reaguje na stále častější situace, kdy lidé vojenský stejnokroj či jeho součásti zneužívají a nosí jej na veřejnosti neoprávněně a často takovým způsobem, kdy armádu a další ozbrojené síly znevažují. Společenská škodlivost takového chování v době zvýšeného mezinárodního napětí a ruské agrese na Ukrajině stoupá a není možné na ni nereagovat,“ upřesňuje Mlýnková.

Lidé se podle vyjádření Vojenské policie nemusí obávat automatického postihu za to, že nosí taktické oblečení, doplňky nebo oblečení s maskovacím vzorem, který používá česká armáda nebo speciální síly. Bezúhonní například z řad hráčů airsoftu, houbařů, trampů, rybářů, outdoorových nadšenců a dalších neplánuje v žádném případě kriminalizovat. Posouzení míry závadnosti je vždy na konkrétní situaci.

Postih hrozí těm, kteří jej zneužívají, například různým uskupením často se označující za domobranu nebo ttěm, kteří znevažují vojenskou službu a tak podobně.

Novela brzy zamíří k vládě

Výraznou změnou je i navrhovaná pravomoc vojenských policistů vstoupit do obydlí nebo na soukromé pozemky. Vojenští policisté by tak mohli učinit pouze ve vymezených případech, kdy je ohrožen život nebo zdraví, je pronásledován podezřelý či pachatel trestného činu nebo kdy je podezření, že se v daném objektu nachází zemřelý nebo týrané zvíře.

„Lze si jen těžko představit, že by vojenský policista neměl zakročit například v případě, kdy je někdo na vedlejším soukromém pozemku týrán a on by tomu měl nečinně přihlížet a čekat na příjezd policie, nebo přestal pronásledovat pachatele zločinu a nechal jej uniknout,“ shrnula hlavní změny Mlýnková.

Novelu nyní obrana předloží ke schválení vládě. Pokud s ní vysloví souhlas, legislativní proces bude pokračovat projednáním v Poslanecké sněmovně a v Senátu. S ohledem na zhoršené bezpečnostní prostředí a zmíněné hrozby se dá očekávat, že novela projde a vojenští policisté tak výrazně posílí své pravomoci.