O případu v pátek informovala Vojenská policie na síti X. Aktivity podezřelého muže policie monitorovala a zdokumentovala. „Následně byly v rámci domovní prohlídky zajištěny další důkazy včetně zbraní a munice,“ uvedla Vojenská policie. Na zveřejněných záběrech je několik dlouhých střelných zbraní, tři revolvery, náboje či zásobníky.
V případě pravomocného odsouzení by muži hrozilo až pět let vězení.
„S ohledem na charakter prověřovaného skutku a fázi trestního řízení nelze v současné době sdělovat další informace, uvedla pro iDNES.cz tisková mluvčí Vojenské policie Kateřina Mlýnková.