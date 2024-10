Vojenská policie nakupuje nové vozy. Tendr zavání jediným možným vítězem

Vůz musí mít minimální délku 4,5 metru, dieselový motor o minimálním objemu 1,6 litru a výkonu alespoň 100kW, tedy 136 koní a kroutící moment 300Nm. To by mělo zajistit dostatečný výkon například pro doprovázení vojenských kolon, ale i delegací. Preferovaný systém převodovky v zadávací dokumentaci chybí, možný tedy je automat, či manuální řazení.

„Požadovaná výbava je v dnešní době již standardem a nejde o nic výjimečného,“ řekla k tendru na nové osobní vozy mluvčí Vojenské policie kapitánka Kateřina Mlýnková.

Stanovené minimální parametry zakázky, která se svým objemem vyšplhá na desítky milionů korun naznačují možného vítěze. Vypadá to, jako kdyby byl tendr ušitý jedinému vozu. Škodě Octavia, kterou využívají vojenští policisté v hojné míře i nyní. Kromě octavií používají i terénní automobily, motocykly a také luxusní limuzíny pro přepravu chráněných osob.

Automobilový novinář František Dvořák v zadávacích podmínkách vidí kalkul, díky kterému může tendr vyhrát pouze mladoboleslavský etalon, nebo podobný koncernový vůz.

Výběrové řízení ušité na míru?

„Už z omezení objemu motoru na 1,6 litru je jasně vidět, na jaký model si dělá vojsko zálusk – dnes je totiž u automobilek stále oblíbenější objem motorů 1,5 litru. Jen pro ilustraci, moderní diesel koncernu Stellantis míjí zadané parametry opravdu jen o chlup. 300 Nm má, má ovšem o šest koní pod limit (130 k) a objem právě 1,5 litru. Motory 1,5 BlueHDI využívají kupříkladu Peugeoty 308 (konkurent právě Octavie), nebo 3008,“ říká expert.

Přehled parametrů a motorizace Škoda Octavia. Parametry se shodují s požadavky ve výběrovém řízení.

Ten nechápe ani výběr typu paliva. „Je překvapivé, že Vojenská policie trvá na naftové motorizaci. Její protějšek v podobě Policie ČR naopak využívá spíše benzinové modely. Přesné důvody neznám, ale předpokládám, že mezi nimi bude jednoduší obsluha – moderní diesely totiž vyžadují dolévání kapaliny AdBlue pro aktivní katalyzátor výfukových plynů (SCR), u naftového auta může v extrémních mrazech zamrznout palivo, a moderní diesely také velmi nerady krátké pojížďky,“ dodává.

S ohledem na tlak na nejnižší cenu tak není reálné, aby tendr vyhrál některý z koncernových sourozenců a šanci vzhledem k absenci takto objemného dieselového motoru jak je vidno nemají ani například korejské, či francouzské značky. Ale zpět k požadavkům na výbavu, která je poměrně bohatá.

O komfort posádky bílého vozu se zeleným pruhem se postarají přední vyhřívané sedačky, v horkých letních dnech pomůže automatická klimatizace. Vůz musí disponovat řadou asistenčních systémů, bezpečnostních prvků, tempomatem a konektivitou v podobě možnosti zrcadlení telefonu do multimediálních systémů na palubě. Připojit tak půjde smartphony s operačním systémem Android i Apple.

Ani to Dvořák u služebního vozu příliš nechápe, leč přiznává, že to je dnes skutečně standard. „Zrcadlení pro smartphony s operačním systémem Android i Apple mi přijde u vozu pro služební potřeby zbytečné, i když je pravda, že dnes u většiny moderních aut to je víceméně standard. To si policisté budou pouštět z mobilu hudbu a budou jezdit podle navigace v mobilu, nebo podle Waze? Nerozumím tomu, ale čekal bych, že to nějaké bezpečnostní předpisy nedovolují,“ myslí si odborník. Ten vidí i možný bezpečnostní problém v připojování služebních telefonů k multimediálnímu systému vozu.

Lepší výbava než ve vojenských offroadech

Právě zmíněnou výbavu mohou závidět řidiči vojenských Toyot Hilux, kde autorádia nejsou a místo elektrického ovládání oken mají vojáci takzvaná švihadla, tedy manuální stahování, které známe zejména z dob minulých. Armáda to tehdy vysvětlovala spolehlivostí systému. Zaslepení místa pro autorádio je ale v dnešní době úsměvné a prakticky žádnou peněžní úsporu nepřináší. Dvanáct set vozů vyšlo na 1,07 miliardy korun.

Vojenská policie vzhledem ke své specifické činnosti potřebuje podobnou výbavu, jakou disponuje PČR. Tím spíš, pokud podle návrhu ministryně obrany Jany Černochové se zvýší jejich pravomoci téměř na úroveň státní policie, kterou mohou vojenští strážci zákona doplňovat.

Interiér vozu Škoda Octavia.

Znamená to, že je třeba instalace přední a zadní videokamery se záznamem ve vysokém rozlišení, funkcí GPS, která nejen určí polohu, ale zobrazí u záznamu i informace o rychlosti. Záznam se musí ukládat na pevný disk o kapacitě nejméně 1 TB umístěný v kufru vozu s možností přenosu dat například na externí flash disk. Kontinuální záznam se spustí okamžitě po nastartování.

Vozy budou v neposlední řadě disponovat také světelnou signalizační lištou, na kterou půjdou nejen naprogramovat různé nápisy a příkazy, ale i je operativně měnit například při připojení notebooku. Opět tak jde o stejné možnosti, které využívá PČR.

Majáky a siréna jsou pak samozřejmostí a pro bezchybný chod těchto přídavných zařízení bude pravděpodobně v kufru umístěna další autobaterie o kapacitě nejméně 63 Ah. Znamená to, že celý systém od záznamu až po výstražná zařízení nebo vysílačku bude funkční nezávisle na nastartovaném motoru.

Současný tendr na padesát nových vozů s příslušenstvím, včetně signalizačních zařízení, rezervních pneumatik a tak podobně, je určen především pro policisty v Olomouci. Vzhledem k opotřebovávání autoparku tak je pravděpodobné, že v brzké době bude následovat další nákup pro velitelství a další základny v Praze a také v Táboře. Zájemce o tendr má čas na přihlášení ještě měsíc.