Obrana na nákupech motorek: pět pro policii, speciálové fasují koloběžky

Prostějovští vojáci ze 601. skupiny speciálních sil plánují další nákupy techniky. V nedávné době to bylo pořízení čtyřkolek za více než 22 milionů korun. Nyní se speciálové vrací k jednostopým vozidlům, nicméně trochu jiného charakteru než obvykle.

Vojenský útvar, který se ve smlouvách kryje označením VÚ 8280 Prostějov, vždy měl tu nejlepší možnou techniku, ale i výrazně odlišné zbraně od zbytku české armády. Včetně výstroje a kamufláže. Nejnovější výběrové řízení nicméně příliš nezapadá do koncepce této jednotky, která má za úkol například pronikání do týlu nepřítele, navádění vzdušných útoků, ale třeba se i podílet na osvobození rukojmí.

Trochu úsměvným je nákup čtyř elektrokoloběžek v rozdílných specifikacích. Na trhu sice existují modely, které jsou přímo určeny pro taktické operace, hlídkovou činnost ale i speciální účely, například model Mosphera za statisíce korun, ale tato koloběžka cílem zájmu vojáků z 601. skupiny speciálních sil není.

Elektrokoloběžka Mosphera

Ti poptávají dva typy. Jeden s výkonem v každém kole minimálně 800 Wattů, dojezdem 75 kilometrů a rychlostí větší než 50 kilometrů v hodině. Koloběžka má být vybavena silnou baterií a celý stroj nemá být těžší než 30 kilogramů. Výkonná koloběžka musí uvést nejméně stodvacetikilogramový náklad a být voděodolná.

Druhý typ je o něco méně výkonný, vojáci požadují v každém kole nejméně 550 Wattů, dojezd alespoň padesát kilometrů a rychlost atakující minimálně čtyřicítku. Maximální hmotnost je omezena na dvacet kilogramů, ale se stejným zatížením jako předchozí typ. Obě koloběžky mají shodně mít sklopnou konstrukci pro snadné přenášení.

Vojáci 601. skupiny speciálních sil v Afghánistánu.

Malé rozměry a nízká váha umožní snadný transport prakticky jakýmkoliv dopravním prostředkem, který speciálové využívají.

Převoz je například možný i na zmíněných čtyřkolkách, které vojáci pořizují. Nejde o běžné řešení, ale postupy těchto jednotek a ani jejich nasazení se nezveřejňují a ani na dotaz redakce iDNES.cz o smyslu nákupu elektrokoloběžek nebylo odpovězeno.

Naopak se ale redakci vyjádřil Lumír Němec, který dříve velel již neexistujícímu útvaru speciálních operací Vojenské policie SOG, který operoval po celém světě.

„Kdyby to bylo třeba pro městskou policii, koloběžky v parku a ve městě pochopím, ale když ten voják má s výstrojí sto třicet kilo, tak něco, co váží dalších třicet a není určené do terénu, to mi smysl nedává,“ řekl redakci iDNES.cz a dodal, že by ovšem chápal nákup elektrických čtyřkolek pro jejich minimální hlučnost.

Pět motorek pro policii

Nových strojů se dočká i Vojenská policie. Ve srovnání s vojáky z Prostějova ovšem půjde o obvyklý nákup pětice motorek. Ty primárně využívá dopravní a pořádková služba a oddělení doprovodů při zabezpečení vojenských akcí, kontrole a monitoringu zájmových objektů a prostor, při služebním výkonu dopravně pořádkových hlídek. Dále pak k doprovodu chráněných osob a vojenských konvojů nebo například při zajišťování dopravně bezpečnostních akcí.

Vojenská policie motocykly disponuje na všech svých velitelstvích. Používá jich několik desítek. Naposledy je bylo možné spatřit na Dnech NATO jako doprovod kolon delegací. Nevýhoda jednostopých vozidel ale spočívá v jejich sezónnosti. „Zpravidla je lze k výkonu služby využívat jen v rozmezí měsíců březen až říjen,“ uvedla již dříve Nikola Hájková z Vojenské policie.

Prezident Petr Pavel na svém BMW R 1250 GS, modelu, který používá i Vojenská policie.

V případě této obměny autoparku volí policisté čtveřici v úpravě s majáky, sirénou a polepy Vojenská policie, jeden kus v civilním provedení bez dalších zásahů.

„Tyto motorky nahrazují starší stroje a také jednu motorku, která byla poškozena po srážce se zvěří,“ uvedla Kateřina Mlýnková z Vojenské policie. Značka specifikována není, ale ze zadávací dokumentace a současného autoparku lze předpokládat, že půjde opět o BMW GS. Stejný model má, mimo jiné, i prezident Petr Pavel.

Základní verze tohoto motocyklu stojí bezmála půl milionu korun, ale řada úprav a doplňků cenu výrazně zvýší. Jde například o instalaci majáků, sirén, světelných výstražných zařízení, přídavné baterie, nebo bočních kufrů. Tím ale změny nekončí.

Dodavatel musí motorky vybavit i odpovídajícím polepem, zeleným pruhem, řadou reflexních prvků a tak podobně. S ohledem na výkonnost motorů vojenští policisté požadují možnost manuálního přenastavení palivových map pro běžnou jízdu, jízdu za deště a dynamickou, respektive sportovní jízdu.

Motorka bude schopná při maximálním výkonu dosáhnout více než dvěstěkilometrové rychlosti i s poměrně značným zatížením v podobě dodatečné baterie, kufrů a policejního vybavení, včetně hasícího přístroje.