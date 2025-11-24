V maskáčích na ryby? Můžete. Jen pozor, ať to nevypadá jako uniforma

Pokud si oblečete maskáče na rybaření nebo paintball, nikoho neohrozíte. Podobný stejnokroj na demonstraci či při fotografování, kde můžete připomínat vojáka, však už může být problém. Za neoprávněné nošení vojenské uniformy totiž nově hrozí vyšší pokuta. Vojenská policie upozorňuje, že postih může přijít i tehdy, když si člověk neuvědomí, že porušuje zákon.

Vysvětlující video zveřejnila Vojenská policie na síti X.

„Lidé v tom stále nemají jasno. Jsme si vědomi toho, že novela vstoupila v platnost teprve nedávno a množí se nám dotazy na její výklad. Video nesouvisí s žádným konkrétním případem,“ vysvětila na dotaz iDNES.cz mluvčí VP Kateřina Mlýnková.

Novela zákona o Vojenské policii, která platí od letošního července, výrazně zvyšuje pokuty za neoprávněné nošení vojenské uniformy. Z původních tří tisíc mohou lidé zaplatit až 50 tisíc korun.

Změna reaguje na případy, kdy lidé v maskáčích vystupují na demonstracích nebo na veřejných akcích způsobem, který může připomínat vojáky, a ohrozit tak vnímání armády.

„Primárním cílem novelizované právní úpravy je zabránit veřejnému zneužití vojenského stejnokroje nebo jeho veřejnému použití v situacích, kdy by se to objektivně jevilo jako znevažující a ohrožující vážnost ozbrojených sil v očích veřejnosti,“ vysvětluje v informačním videu Vojenské policie právník Petr Pouzar.

Vojenská policie navíc upozorňuje, že pokuta může hrozit i těm, kteří si uniformu obléknou zdánlivě nevinně, aniž by si byli vědomi, že porušují zákon.

Obléknete si občas maskáče?

Civilista nesmí vzbuzovat dojem vojáka

Policistka ve videu zároveň objasňuje, že běžné maskáčové oblečení není problém. „Pokud budete chodit v maskáčích na ryby nebo hrát paintball a nebudete u toho vypadat přímo jako voják, žádný postih vám nehrozí,“ ujišťuje.

Nebezpečná situace ovšem nastává ve chvíli, kdy civilista svou uniformou a chováním vzbuzuje dojem příslušníka armády, a to zejména na veřejných akcích nebo ve spojení s politickým či extremistickým obsahem.

Za focení vojenských objektů bude nově hrozit pokuta až 100 tisíc korun

„Pokud se ale v uniformě budete účastnit demonstrace nebo publikovat fotografie s hesly nabádajícími k porušování zákona a vaše uniforma bude zaměnitelná s uniformou vojáka z povolání, vaše jednání bude postihnuto,“ varuje policistka.

Novela navíc zpřísňuje i pravidla pro fotografování vybraných vojenských objektů. Za jeho porušení může hrozit pokuta až 100 tisíc korun.

V maskáčích na ryby? Můžete. Jen pozor, ať to nevypadá jako uniforma

