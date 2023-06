Se správným vedením vyčmuchají drogy i výbušniny. Čeští psi patří k nejlepším

Mezi nejčastější pracovní plemena služební kynologie patří německý ovčák, belgický ovčák nebo jejich kříženci. Psi, kteří mají sloužit u Vojenské policie, musí napřed splnit povahovou, neboli pracovní a zdravotní zkoušku.

Při povahové zkoušce je hodnoceno, jak je pes ochoten pracovat. Dá se říci, že se posuzuje síla jeho motivace, výdrž, spolupráce s psovodem při různých vyhledávacích činnostech, na různých površích, ve výškách, jeho chování vůči lidem nebo jiným psům, reakce na hluk a vnější prostředí. Při zdravotní zkoušce se provádí komplexní vyšetření celého těla psa a jeho zdravotního stavu.

„U Vojenské policie rozlišujeme několik typů služebních psů. Hlídkoví psi jsou, jak jejich označení napovídá, využíváni k hlídkové činnosti, střežení objektů, zadržení nebezpečných osob. Jsou schopni sledovat čerstvou pachovou stopu a dovést hlídku Vojenské policie až k pachateli trestné činnosti,“ říká Klára Pomajblíková z Vojenské policie Olomouc.

Speciálně vycvičení psi jsou určeni na pachové práce. Vše má – jak je u armády obvyklé – svoji zkratku. Vyhledávání omamných a psychotropních látek (SPD), výbušnin (SPV) nebo zbraní (SPZ). Do této skupiny služebních psů jsou vybíráni psi socializování, kontaktní a hraví. To znamená, že se nebojí žádného rušivého prostředí, pracují bez problémů mezi lidmi a je u nich důležitá ochota pracovat za pamlsek či hračku.

Prevence a kontrola vojáků

„Hlavní náplní práce kynologa a SPD je zejména prevence,“ dodává Pomajblíková. Sem spadá kontrola kasáren a pracovišť vojáků a to českých i zahraničních.

Právě k tomuto typu služebních psů patří šestiletá fenka belgického ovčáka Yuki. Je milá, nebojácná a velmi kontaktní, navíc je to i mistryně světa.

Všichni psi se neučí stejným způsobem, záleží na konkrétní povaze jednotlivých svěřenců každého psovoda.

„Na Yuki třeba platí odměna ve formě psích pamlsků nebo granulí, které dostane vždy při hledání. Výcvik je prováděn formou pozitivního podmiňování, probíhá tedy jako hra. Pes musí mít z nálezu vzorku radost a psovod mu to musí dát dostatečnou pochvalou a odměnou, která je pro psa žádoucí, najevo,“ říká psovod nadrotmistr Jiří Švancara z Vojenské policie Olomouc.

Výcvik psích teenagerů probíhá prostřednictvím takzvaných pachových komínků. Pomůcky pro výcvik, která je vyrobena z plastového komínku se sklenicí s perforovaným uzávěrem, která je buď prázdná nebo obsahuje zakázanou látku se specifickým pachem. Pes při výcviku „načichá“ jednotlivé izolované komínky a značí pasivně sedem nebo lehem nález látky z dostupné vzorkovnice.

„Následuje odměna, pochvala a postoupení na vyšší úroveň výcviku odstranění komínků, přidání více rušivých vlivů prostředí a nových pachů. Cvičení jednoznačně dělá mistra,“ přibližuje postup výcviku Švancara.

Při samotném hledání psovod postupuje se psem od bodu, který si zvolil jako začátek prohlídky a ukazuje psovi zvlášť na místa možných úkrytů. Pes pracuje v tempu, samostatně a aktivně. Za pomoci svých čichových schopností prohledává určený prostor.

„Psovod psa sleduje a navádí ho tak, aby nevynechal žádné místo, kde by mohla být ukryta hledaná nebezpečná látka. Jakmile se pes dostane do blízkosti ukrytého vzorku, měl by dohledat přesné místo ukrytí a toto místo označit,“ vysvětluje způsoby ohledávání prostorů psovod.

Každý kynolog – drogový specialista, musí absolvovat kurz pro K9 opravňující úspěšného absolventa k nakládání s návykovými látkami. Dále musí se svým svěřencem projít tříměsíčním kurzem, takzvané zadání kategorie, což je první stupeň toho, že pes může pracovat jako služební, se zaměřením na speciální pachové práce.

Tyto čtyřnohé pachové specialisty návazně každoročně čekají obhajoby jednotlivých kategorií – přezkoušení toho, jak se zlepšují a zdokonalují ve svém psím profesním růstu. Každý kynolog se svými psy pracuje samostatně, žádoucí jsou však také společné tréninky, které psům i psovodům přináší nové podněty pro jejich výcvik a přípravu.

Specialisté mají dva psy

„U velitelství Vojenské policie v Olomouci máme čtyři kynology, kteří jsou zaměřeni na speciální pachové práce. Každý z nich je psovodem pro dva čtyřnohé parťáky. Nadrotmistr Jiří Švancara pracuje s fenou belgického ovčáka Yuki, jeho druhým svěřencem je osmiletý pes stejné rasy Pito,“ říká Pomajblíková.

„U Yuki jsme při služebním výcviku objevili příjemnou úroveň soutěživosti a nadšení pro neustálý pohyb. Proč toho nevyužít a nespojit práci se zábavou,“ zamýšlí se psovod Švancara, který je se svou fenkou úřadujícím mistrem světa v disciplíně bikejöring – což je spojení kynologie s cyklistikou.

Vojenští psovodi musí mít své čtyřnohé svěřence dokonale pod kontrolou.

„V loňském roce jsem se poprvé, po nezbytné administrativě a přípravě, kvalifikoval na mistrovství světa belgických ovčáků v bikejöringu. Jako úřadující mistr světa jsem v letošním roce měl šanci obhájit svůj titul. Nenechal jsem nic náhodě a svoji formu jsme s Yuki potvrdili již na mistrovství České republiky a v jarní kvalifikaci na mistrovství světa a všechno jsme vyhráli,“ říká Švancara.

V aktivitách ho podporují nejen kolegové a kolegyně z Vojenské policie Olomouc, ale i rodina, včetně dcery Moniky. Ta by se nejraději vydala v jeho šlépějích.

Zlato, stříbro i bronz

Mistrovství světa trvalo týden a konalo se v rumunském městě Oradea. Úspěšný výběr sportovců z České republiky reprezentoval v disciplínách IGP (Mezinárodní zkoušky dle zkušebního řádu pro pracovní psy, dříve IPO) a řadě dalších, včetně zmíněného bikejöringu.

Švancarova medaile ale zdaleka není jediným úspěchem jinak civilní české výpravy. Česko se může pyšnit nejcennějším kovem v canicrossu žen, kategorie do třiceti let, dále i stříbrem a bronzem v různých věkových kategoriích stejného sportu. Máme také mistryni světa v IGP i mistryni světa v disciplíně agility. Česká kynologie, včetně té služební pak právem patří ke světové špičce.