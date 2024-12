Zadrží řidičák, vstoupí na pozemek. Vojenská policie posílí své pravomoce

20:10

Vojenská policie možná získá více pravomocí. Vojenští policisté by mohli využívat drony a zároveň zamezovat jejich provozu, zadržet řidičský průkaz nebo vstoupit na pozemek, pokud by to bylo nezbytné pro ochranu života nebo zdraví lidí. Předpokládá to vládní novela, kterou v úterý podpořila Sněmovna. Předloha také zpřísňuje postihy za neoprávněné používání vojenského stejnokroje.