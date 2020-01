Plní slib bratrovi. Když padl, vstoupil přes odpor matky také do armády

Pro maminku Ladislavu Štěpánkovou je to velmi těžké období. O syna Patrika přišla v srpnu 2018 a její druhý syn Filip teď začne sloužit podobně jako on s tím, že pokud by byla možnost vyjet na misi, neodmítl by.



„To víte, je to nával, lavina stesku. Zvládám to velmi těžce, s Filipem teď komunikujeme většinou přes SMS zprávy nebo pak večer, když má chvíli čas,“ vypráví Ladislava Štěpánková.



Její mladší syn úspěšně prošel přijímačem, složil fyzické zkoušky i psychotesty a má za sebou i základní výcvik ve Vyškově.

„Chystám se odejít do Tábora do kasáren. Za mamkou jezdím většinou na víkendy a upřímně řečeno, vím, že zvládá těžko, že jsem se stal vojákem. Ale já teď nemám důvod být nespokojený,“ říká Filip Štěpánek.



S bratrem si v dětství slíbili, že jednou vstoupí do armády a budou sloužit obraně vlasti. Podobně jako jejich otec, se kterým ale chlapci nevyrůstali. Žili s matkou v Mokrouších na Plzeňsku, kde má také padlý voják Patrik Štěpánek před rodným domem pomník, který mu postavil právě bratr Filip.



Cesta do armády nebyla přitom snadná ani pro Patrika. Už odmalička snil, že jednou obleče uniformu. Vše tomu podřizoval, ale musel bojovat s matkou, která byla proti. Podobně jako bratr si ale nakonec prosadil svou a i on absolvoval několikaměsíční kurz ve Vyškově a následně začal sloužit v Táboře, kam denně dojížděl.



Mise pro něj měla být vrcholem a sliboval, že až se z ní vrátí, může jeho bratr uspořádat svatbu se svou přítelkyní, on mu půjde coby válečný veterán za svědka. To se mu už nepodařilo. Jeho bratr právě teď splnil druhý slib, který si dali – že jednou budou sloužit u armády oba. „Chci ke stejnému praporu,“ vysvětlil Filip.

Už když Filip Štěpánek oznámil, že chce narukovat do armády, velitel táborské posádky Daniel Cekul řekl, že do jeho útvaru má dveře otevřené. „Pro mě je to neuvěřitelná odvaha. Dokážu si představit, co sám prožil, vážím si toho, kdyby přišel, budu velice rád,“ komentoval Filipovo rozhodnutí velitel 42. mechanizovaného praporu v Táboře.

Patrik Štěpánek byl nejmladší z vojáků, kteří v Afghánistánu zahynuli. Spolu s ním zemřeli ještě Martin Marcin a Kamil Beneš. Ten jako jediný měl dítě – syn Mikuláš se mu narodil až poté, co Kamil Beneš odjel na misi. Svého syna tak nikdy neviděl.



Rok 2018 byl pro českou armádu tragický. Vedle těchto tří vojáků, kteří zemřeli 5. srpna, přišel o život i kynolog Tomáš Procházka. Toho zabil útočník 22. října přímo na základně, šlo o jednoho z Afghánců, které čeští a američtí vojáci školili a trénovali.