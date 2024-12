Celý článek je jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

„Co si zabalíte do evakuačního zavazadla?“ ptá se rotmistryně Zuzana Jandásková sedmáků v průhonické základní škole. „Ehm, zbraň?“ odpovídá jeden ze školáků. „Ne, zbraň to není,“ reaguje žena v uniformě, která do školy zavítala spolu s kolegy v rámci programu Příprava občanů k obraně státu (POKOS). Jeho smyslem je, aby děti nezaskočily různé kritické situace.