Čeští vojáci definitivně opustili Afghánistán. Vrátilo se posledních 12

Od roku 2002 se v Afghánistánu vystřídalo 11 500 vojáků, někteří opakovaně. Na misi jich 14 zemřelo. Šlo o nejdelší operační nasazení v historii české armády. Její příslušníci působili v provinciích Lógar, Vardak, Fajzabád nebo také Hílmand a Kandahár.

V poměru k počtu nasazených vojáků a vojákyň na území Afghánistánu zaujímala Česká republika 6. až 8. místo z celkového počtu třiceti devíti koaličních států, které se do operací ISAF (International Security Assistance Force) či RS (Resolute Support) od roku 2002 zapojily.

Historicky první jednotkou byla 6. polní nemocnice působící v Kábulu, jejímž velitelem byl plukovník Jindřich Sitta. Mise ISAF v Afghánistánu byla ukončena k 31. prosinci 2014 a nová výcviková mise nesla od 1. ledna 2015 název Resolute Support Mission.



NATO se rozhodlo ukončit působení v Afghánistánu poté, co o svém odchodu rozhodl hlavní člen aliance - USA. Definitivní konec americké mise v Afghánistánu oznámil nynější šéf Bílého domu Joe Biden s tím, že poslední vojáci odejdou do 11. září. Tedy symbolicky k 20. výročí teroristických útoků na New York a Washington, které k americké invazi do Afghánistánu bezprostředně vedly. Zrušení mise kritizoval český prezident Miloš Zeman.

Aliance se nicméně opakovaně zavázala financovat afghánskou armádu a policii až do roku 2024. Kontrolovat bude také letiště v Kábulu prostřednictvím turecké armády, která za to od aliančních spojenců dostane zaplaceno.



Z Čechů na území Afghánistánu zůstává už pouze jednotka Vojenské policie KAMBA, která však nebyla součástí vojenské mise. Jejím úkolem je ochrana a obrana české ambasády v Kábulu a jejích pracovníků i mimo objekt.