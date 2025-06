Na olympiádě reprezentoval Československo. Spravedlivý důchod si musel vysoudit

Od ledna 2004 se lidem do důchodu započítává jako doba pojištění pouze šest let studií po osmnáctých narozeninách. A to bez ohledu na to, jak dávno studovali. Omezení tak zpětně dopadlo nejen na „věčné studenty“, ale také na všechny, komu se i v minulosti z nejrůznějších důvodů studium protáhlo.