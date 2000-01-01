náhledy
Orlická přehrada během posledního týdne přišla o další metr vody a její hladina klesla pod 340 metrů nad mořem. Vodohospodáři pokračují v odpouštění vody kvůli posílení průtoků na dolním toku Vltavy a později také na Labi. Ustupující voda odhaluje pozůstatky dávno zaniklých obcí i staveb. Podívejte se, jak se proměnilo okolí Podolského mostu.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Na ztrátu celého metru stačil opravdu jen týden. A obnažily se nevábné výjevy, do nichž by málokdo chtěl vstoupit natož bosou nohou.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Orlická přehrada plní jeden ze svých účelů: pomáhá zmírňovat dopady sucha. Z nádrže nyní odtéká více vody, než do ní přiteče.
Autor: Petr Topič, MAFRA
A přináší to s sebou svědectví o silnicích, mostech a dalších stavbách, které kdysi voda zaplavila.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Po desetiletích se některé z těchto pozůstatků znovu objevují na dně přehrady.
Autor: Petr Topič, MAFRA
K Orlíku dál míří lidé stále za koupáním i odpočinkem. Mají to dál, ale zato s delšími písečnými a kamenitými plážemi.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Na přehradě je pokles patrný i v rekreačních přístavištích. I z tohoto pohledu je vidět, jak musí zájemci o koupání ujít více kroků.
Autor: Petr Topič, MAFRA