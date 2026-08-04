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Eurobankovky se změní, hlasuje i veřejnost. Mezi návrhy je česká stopa
Společná evropská měna euro dozná změn. Poprvé od vzniku jeho fyzického platidla v roce 2002 se bude měnit design bankovek. Evropská centrální banka představila deset sad, mezi kterými mohou...
Co je v Itálii levnější než v Česku? Srovnali jsme regály supermarketů
Chystáte se v Itálii nakupovat? Pak se vyplatí vědět, co si tam pořídíte levněji než doma a co je naopak lepší přivézt s sebou. Prošli jsme regály italského supermarketu od brambůrek přes ryby až po...
Při nehodě v Libni zemřel člověk, motorkáři život zachránil policista
Při dopravní nehodě v Zenklově ulici v pražské Libni zemřel jeden člověk. Na místě se srazily motocykl, osobní automobil a tramvaj, která po nehodě vykolejila. Provoz v ulici byl obnoven kolem 8....
V sobotu přijde změna, slibuje předpověď. Mapa ukazuje, kde bude pršet
Vlna veder si dá v Česku v sobotu malou pauzu, aby na začátku příštího týdne opět udeřila. Zatímco v pátek bude vrcholit příliv mimořádně teplého vzduchu od jihozápadu a odpolední teploty se budou...
Zemřel Glen Hansard, irský zpěvák spojený s Českem. Havaroval na motorce
Při dopravní nehodě zemřel podle irských médií zpěvák Glen Hansard (56). Spolu s Markétou Irglovou získal v roce 2008 Oscara za baladu Falling Slowly, která zazněla ve filmu Once. S českou zpěvačkou...
Kyjev čelil nočnímu útoku, zemřeli dva lidé. V Rusku hoří další sklad Wildberries
Při ruském nočním útoku na Kyjev a okolí zahynulo nejméně 15 lidí a 22 lidí bylo zraněno, uvedla podle agentury Reuters kyjevská vojenská správa. Devět lidí zemřelo v brovarském okresu, uvedly...
Bilance obětí u Ceuty vzrostla. Při pokusu o přeplavání zemřelo nejméně 77 migrantů
Při pokusu doplavat z Maroka do španělské exklávy Ceuta utonulo minulý týden nejméně 77 lidí. V úterý to uvedl orgán odpovědný za identifikaci obětí, který tvoří forenzní experti a odborníci...
U Trumpova golfového klubu zadrželi ozbrojeného muže. Údajně mapoval ochranu
Losangeleská policie v neděli zadržela muže, kterého podezřívá, že monitoroval bezpečnostní opatření prováděná v golfovém klubu před příjezdem amerického prezidenta Donalda Trumpa. V noci na středu...
VIDEO: Kovbojové stranou. Největší hit amerických rodeí je hledání vlastních bot
Když se řekne rodeo, většina lidí si představí kovboje, býky nebo divoké koně. Jenže o přestávkách přichází na řadu podívaná, která na mnoha amerických rodeích baví diváky stejně jako hlavní program....
Za půl miliardy mají vzniknout tisíce míst pro nezaměstnané, plánuje ministerstvo
Vláda chce motivovat lidi, aby pracovali a díky tomu dosáhli na vyšší dávky. V rámci superdávky mohou žadatelé získat pracovní bonus, který úřady vyplácejí těm rodinám, kde alespoň jeden člen...
Obří úložiště rtuti je hotové. Metrostav sahá v Norsku po dalších zakázkách
Metrostav v Norsku dokončuje obří podzemní úložiště pro nebezpečné odpady vzniklé z výroby zinku. Nedaleko města Odda ležícího pět hodin jízdy autem od metropole Osla dokončil hrubé těžební práce na...
Vpád migrantů do Ceuty se má 15. srpna opakovat. Už se chystá na sociálních sítích
Španělské Ceutě možná přesně za deset dnů hrozí repríza migrantské invaze. Organizují ji tytéž sociální sítě, jež podnítily nájezd prvních šedesáti tisíc lidí.
Důchody přehledně: proč se strop na 65 let odkládá, vláda zvažuje extra příspěvek
Kdy a zda vůbec vláda zastropuje věk odchodu do důchodu na 65 let, je stále nejasné. Přestože hnutí ANO před volbami označovalo návrat důchodového věku k hranici 65 let za jednu ze svých priorit,...
Na Benešovsku hořel les a pole. Oheň zasáhl i chatky, hasiči snížili stupeň poplachu
Hasiči dohašují požár lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku, kde v úterý odpoledne velitel vyhlásil nejvyšší stupeň poplachu. Před 22:00 už platil jen první, základní. Čtyři zasahující hasiče...
Italští popeláři vrátili výherní los majitelce, která ho nedopatřením vyhodila
Los vyhrávající milion eur (přes 24 milionů korun), který jeho majitelka nedopatřením vyhodila do smetí, našli popeláři... a majitelce vrátili, napsala dnes agentura AFP.Žena z města Bitonto v...
Bouřky v Libereckém kraji vyvracely stromy, hasiči mají přes 140 výjezdů
Bouřky navečer v Libereckém kraji vyvracely stromy a v Novém Boru na Českolipsku silný vítr poškodil několik střech domů. Hasiči měli do 20:00 kvůli bouřkám okolo 140 výjezdů.
Motorkář zemřel po čelní srážce s autobusem, obě vozidla začala hořet
V Nahořanech, místní části Větřní na Českokrumlovsku, v úterý zemřel motocyklista při čelní srážce s autobusem. Nikdo v autobusu nebyl zraněn. Po nárazu začala obě vozidla hořet, informoval policejní...