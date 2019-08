Nový fígl. Češi vydávají své psy za asistenční a mohou s nimi kamkoliv

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

Češi stále častěji používají trik, jak vzít svého psa prakticky kamkoli a navíc za něj neplatit třeba ve vlaku. Přesná pravidla, jak takové zvíře poznat, totiž neexistují. A tak Češi předstírají, že má jejich miláček speciální výcvik. Stačí k tomu málo - navléct jej do speciálních popruhů a oblečků, které se dají jednoduše zakoupit v e-shopu.

„Mohu potvrdit, že s případy návštěvníků, kteří vydávají své mazlíčky za asistenční psy, má naše ostraha zkušenosti. Zákazníci se tak snaží zajistit vstup pro sebe i svůj psí doprovod,“ potvrzuje například marketingová manažerka pražského obchodního Centra Černý Most Michaela Matlasová.

Na falešného vodicího či asistenčního psa tam při kontrolách narazí zhruba ve 40 procentech případů. Od majitelů požadují, aby se prokázali potvrzením o speciálním výcviku.

To potvrzuje i vedoucí výcviku vodicích psů Hana Jasenovcová z Nadačního fondu Mathilda. „Psi se připravují i v obchodních centrech a během výcviku se v poslední době setkáváme s tím, že po nás chtějí i průkazky a jiné doklady než je vesta, protože s tou tam chodí i falešní psi,“ vysvětluje.

Jenže i to může být problém. Vodící či asistenční pes by měl být označen - mít postroj či vestičku s označením loga společnosti, která ho cvičila a průkazku. Jenže přesná podoba toho, co má mít takový pes na sobě či jak má vypadat průkaz, v Česku neexistuje.

„Je tu tak trochu džungle. Lidé nevědí, že si mohou u společnosti cvičící psy ověřit, zda je ten asistenční pes pravý. A i s tou průkazkou – tu si ale může dneska kdokoliv vytisknout a nechat zalaminovat,“ říká Hana Pirnerová, ředitelka organizace pro výcvik asistenčních psů Pomocné tlapky. „Kdokoliv si může na kopírce cokoliv vytisknout a vydávat to za průkaz asistenčního psa,“ přidává se Zuzana Daušová z organizace Helppes.



Postroje i vesty pro takové speciální psy jsou běžně dostupné na internetu i ve specializovaných kamenných obchodech. „Není to nijak regulované. Pokud jsou v prodejnách nebo na internetu, může si je koupit kdokoliv,“ přibližuje Jasenovcová. Třeba pražská pobočka prodejny pomůcek pro nevidomé prodává nejlevnější košilku pro asistenčního psa za 190 korun.

„Když přijde někdo z ulice a koupí si slepeckou hůl nebo cokoliv jiného, tak mu to taky prodáme. A jestli to potřebuje do filmu, pro kamaráda, nebo jenom nemá čas čekat u doktora, to my už nemůžeme kontrolovat,“ říká zaměstnankyně prodejny.

Se žádostmi o prodej košilek, postrojů či certifikátů se setkala většina organizací cvičících psy, které redakce oslovila. „Některé kolegyně to už ani nepočítají, protože telefonáty a e-maily mohou přicházet i denně,“ nastiňuje ředitelka výcvikové organizace Pestrá Jana Sirotková. Někteří lidé pak výměnou za postroj a certifikát nabízejí i finanční příspěvky.



Chceme vzít psa na palubu letadla, prodejte nám košilku

„Volají mi například lidé, kteří od nás chtějí koupit košilku, protože svého psa chtějí vzít na palubu letadla nebo do restaurace,“ popisuje Hana Pirnerová. Žádná z oslovených organizací však prý takovým žádostem nevyhovuje. Nechtějí se podle svých slov zaručit za zvíře a jeho majitele, které neznají.

Asistenční psi jsou vycvičeni podle konkrétního postižení člověka. Spadají pod ně vodicí psi, kteří pomáhají nevidomým s orientací v prostoru. Pod asistenční psy se však kromě těch, kteří pomáhají například lidem na vozíčku, řadí třeba ti signální, kteří pomáhají například neslyšícím či psi balanční, které využívají lidé s problémy s rovnováhou.

Zmíněnou přepravu psa v kabině letadla uvádí většina organizací jako častý důvod. Když totiž nemá pes certifikát jakožto asistenční či vodicí pes od organizace se specifickým mezinárodním certifikátem, na palubu zpravidla nesmí a musí cestovat v zavazadlovém prostoru. „Někdo se má například stěhovat z Evropy do Austrálie, třeba má i nějaké postižení, ale jelikož nemá psa oficiálně certifikovaného, do kabiny letadla pes nemůže,“ vysvětluje Sirotková.



Na pražském Letišti Václava Havla se nicméně zatím s pokusy dostat na palubu letadla necertifikované zvíře údajně nesetkali. „Pokud taková přeprava možná je, cestující o ni musejí požádat předem přímo u letecké společnosti při nákupu letenky a ta ji musí nejprve schválit,“ vysvětluje mluvčí společnosti Czech Airlines Handling Kateřina Pavlíková, která na letišti odbavuje zhruba polovinu leteckých společností.

S chybějícím jednotným vizuálním označením vodicích a asistenčních psů zápolí České dráhy. Za správných okolností má takový pes jízdenku zdarma. „Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je odhalení nepravého asistenčního psa ze strany našeho personálu prakticky nemožné,“ přibližuje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Často však podle něj zvířata doprovázejí lidé s průkazy ZTP/P nebo ZTP.



Udělají v tom pořádek?

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) v současnosti připravuje změny, které by nejednotné značení psů mohly vyřešit. V současnosti totiž musejí být cvičitelé vodicích psů sice členy mezinárodní organizace sdružující výcvikové školy, ale zákon už nespecifikuje, o které organizace se jedná.

Součástí návrhu ministerstva pak má být i definice pojmu „pes se speciálním výcvikem“.

Kam může člověk vzít vodicího či asistenčního psa Stravovací zařízení: Restaurace, jídelny, kavárny, občerstvení, školní jídelny.

Dopravní prostředky: V autobusu, trolejbusu, tramvaji a vlaku právní úprava výslovně zaručuje přepravu pouze vodicích psů. V případě asistenčního psa se musí vyjít z obecného zákazu diskriminace. Zdravotnická zařízení: Nemocnice, porodnice, polikliniky a lékařské domy. Provozovny péče o tělo: Holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra, kosmetické služby, masérské služby a solária. Podle Kanceláře veřejného ochránce práv lze také z obecného zákazu diskriminace vyvodit, že lidé s vodicími či asistenčními psy mají právo vstupu i do dalších budov či prostor. Těmi jsou například úřady, soudy či prodejny.

„Z návrhu definice vyplývá, že by se za psa se speciálním výcvikem – a s nárokem na nejrůznější přístupová práva – považoval pouze pes vycvičený odborně způsobilou osobou, která má v předmětu činnosti výcvik psů se speciálním výcvikem a je členem jedné ze dvou mezinárodních organizací sdružujících výcvikové školy Assistence Dogs International nebo International Guide Dog Federation,“ přiblížila ombudsmanka Anna Šabatová.



V té souvislosti se také uvažuje o jednotné známce a průkazu psa se speciálním výcvikem s logem jedné ze dvou mezinárodních organizací.

MPSV plánuje návrh předložit do konce roku. „Jde stále jen o návrhy, konkrétnější podobu budou mít až během podzimu 2019 a výslednou při předávání materiálu do vlády,“ dodala mluvčí MPSV Kristýna Křupková.