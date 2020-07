Vodáci se vracejí na ztracené řeky. Řada míst je splavná po 10 letech

Řeky jsou teď díky tomu plné vody a milovníci vodních sportů a turistiky mají před sebou sezonu, která tu nebyla dlouhé roky.

„Je řada míst, kde nebyla voda třeba deset let, a letos se dají jet, podmínky jsou perfektní,“ pochvaluje si Petr Ptáček, předseda Asociace vodní turistiky a sportu. „Lužnice nebyla sjízdná určitě sedm let, voda je i v dolní části,“ popisuje Ptáček, který červencové dny tráví v lodi na Orlici. „Vodáci jezdí řadu krásných úseků, které jsou jindy sjízdné naposledy v květnu. Nepamatuju, že by Orlice byla takhle krásná i v červenci,“ popisuje.