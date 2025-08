Vypadají tonoucí lidé tak, jak je známe z filmů? Rozhazují rukama, kopou kolem sebe a křičí o pomoc?

To je filmové klišé a v praxi se to neděje. Tonoucí mají sami se sebou takové problémy a jsou natolik vysílení, že nemohou dát ani ruce z vody. Zkuste si to v bazénu. Dát ruce nad hlavou a zároveň šlapat vodu. Je to nesmírně náročné. Tonoucí navíc nekřičí, protože se jim hodně potápí hlava a mají ústa pod vodu. Jakmile se navíc nalokají, tak spíš prskají vodu, rozhodně nekřičí.

Na kurzech se řeší, jak plavat prsa nebo kraul, ale další informace k chování ve vodě chybí. Například sebezáchranné metody.