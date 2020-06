Štěstí v neštěstí. Voda vyplavila dům pro seniory, spodní patro bylo prázdné

Patro bylo naštěstí připravené „na karanténu“ pro případ, kdy by se v domově objevili nakažení koronavirem. To se nestalo. Velké štěstí. Hladina Podolského potoka, který protéká kolem, se totiž zvedala každou minutu.



Zatímco ještě v 7 hodin ráno měla říčka na měrné stanici Barchov hloubku pouze 13 centimetrů, již před půl šestou večer hladina překonala metr a protékalo jí téměř šedesátkrát více vody než ráno. Nicméně hladina potoka stále ještě stoupá. Co deset minut, to zhruba deset centimetrů.



Voda - která vtrhla do areálu a zaplavila přízemí a dvůr budovy asi do metrové výše - se převalila přes hráz nedalekého rybníka. „Vypadalo to, že dojde k protržení hráze. Tady ale došlo pouze k přelivu vody, která se valila na samotný domov důchodců,“ popsala mluvčí hasičů Pardubického kraje Vendula Horáková. Další štěstí. Kdyby se hráz protrhla, byla by situace mnohem dramatičtější.

„Tenhle potok se vylil někdy v polovině 70 let, ale takovou povodeň, která by se dostala až na silnici, nepamatujeme,“ svěřila se zhruba osmdesátiletá místní žena. Ze dvora, který se naplnil jako bazén, se hlavním vchodem drala voda ven na silnici. Se vším, co nebylo přivázané, nebo dostatečně těžké.

Desítky hasičů odčerpávaly vodu, snažily se pročistit propustky ucpaných kanálů či nosily do horních pater balenou vodu a bagety.

Areál domova pro seniory, původně reprezentační sídlo knížecího rodu Kinských, kam se po 2. světové válce jezdil rekreovat i Jan Masaryk, je kulturní památkou. Zřizovatelem je pražský magistrát a podle pražské radní pro sociální věci Mileny Johnové budou škody značné. Zdevastovaný je i přilehlý zámecký park, kam se právě nahrnula voda přes hráz zdejšího rybníka.

„Rada bych poděkovala všem, kteří na místě pomáhají. Situace je nyní pod kontrolou. Já jsem na cestě do Heřmanova Městce a s paní ředitelkou budeme řešit následné kroky,“ uvedla Johnová v půl páté odpoledne.



„Aktuální situace opět potvrdila to, o co se nyní v rámci hlavního města snažíme - seniorské domovy a další zařízení sociálních služeb by Praha neměla zřizovat stovky kilometru za svými hranicemi, kde můžeme v případe krizových situaci jen těžko rychle zasáhnout,“ dodala.

Starosta Heřmanova Městce Josef Kozel uvedl, že se momentálně řeší případná evakuace horního patra domova. Lidé tu zřejmě zatím zůstanou, elektřinu v patře chce obec obnovit pomocí agregátů. Pokud to nebude stačit a bude klienty potřeba evakuovat, některé převezou do jiného zařízení, další by případně improvizovaně umístili do Sokolovny, tělocvičny.