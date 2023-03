„Legálním“ konopím se kryjí dodávky na černý trh, varuje policie

Od začátku loňského roku pěstitelé mohou legálně pěstovat produkty s až jednoprocentním podílem účinné látky THC. Dříve byl povolený limit jen 0,3 %. „To navýšení na jedno procento mělo sloužit k tomu, aby nebyli kriminalizováni producenti semen a vláken,“ řekl MF DNES šéf Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych.

Jenže se zvýšením povoleného limitu se zásadně zvýšil počet producentů. A mezi nimi se pak objevují i ti, kteří pěstováním „legálního“ konopí jen maskují klasickou výrobu marihuany určené pro černý trh.

„Rozhodně nejde o nic ojedinělého. Je to složité v tom, že přibylo hráčů, kteří pěstují konopí na extrakci CBD (zdraví prospěšná účinná látka – pozn. red.),“ řekl šéf protidrogové policie Jakub Frydrych.

Podle něj se s „maskováním“ jen loni policie a celníci setkali ve 20 případech. „Obdobný modus operandi jsme zaregistrovali v roce 2022 u tří případů, které řešila protidrogová centrála, dvou případů Celní správy a asi v deseti až patnácti případech na krajských ředitelstvích,“ řekl Frydrych.

Tuny vypěstované pod zemí

V jedné z největších podobných kauz poslední doby policie před pár dny podala státnímu zástupci návrh na obžalobu. Dvaačtyřicetiletý muž z Broumovska oficiálně provozoval farmu, kde pěstoval konopí s povoleným obsahem THC.

Jenže v podzemí jeho farmy fungoval důmyslný systém tří nákladních kontejnerů, ve kterých rostla marihuana s vysokým obsahem THC. Způsob, jakým v průběhu několika let vypěstoval asi půl tuny marihuany v hodnotě desítek milionů korun, tak trochu připomíná americký akční film Džentlmeni.

Ve filmu jeden z gangsterů vybuduje obří podzemní systém na pěstování marihuany. Ve zmíněném případu šlo pochopitelně o skromnější měřítko. Detektivové při razii zabavili téměř dvě stě rostlin marihuany.

Poslední čísla ukazují, že nelegální byznys s konopím v Česku stále funguje a velmi se mu daří. Podle poslední výroční zprávy Národní protidrogové centrály za rok 2021 zajistila policie dosud nejvyšší množství sušiny v historii. Čtyřicet procent veškeré drogové kriminality v Česku mělo souvislost právě s marihuanou.

Až přijde legalizace

Návrh protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila počítá mimo jiné s legalizací samopěstování a vznikem regulovaného trhu, tedy státem licencovaných výrobců a distributorů.

Podle Vobořila by to mohlo přinést až čtyři miliardy korun do státní pokladny. Tyto peníze pak mají jít mimo jiné na program, který by uživatele marihuany chránil před riziky. Materiál, který vláda už za pár dní dostane, má podle všeho širokou podporu. Proti jsou jen lidovci. Těm se nelíbí mimo jiné to, že nejsou dostatečně zajištěné kapacity pro péči o závislé.

Podle místopředsedy KDU-ČSL Jana Bartoška by také rozvolnění opatření vedlo k nárůstu uživatelů marihuany. „Otázka dostupnosti je jeden z klíčových parametrů užívání. Když se sníží práh dostupnosti, zvýší se míra užívání konopí,“ řekl Bartošek MF DNES. „Ten návrh (míněno Vobořilův – pozn. red.) jde příliš na ruku pěstitelům a opomíjí řadu bezpečnostních rizik,“ dodal poslanec Bartošek.

Samotný Vobořil připouští, že zločinci se mohou schovávat za legální pěstování konopí a chce to řešit. Počítá s tím, že nová úprava by mohla začít platit už v příštím roce.