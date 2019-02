Budeme potřebovat nové úředníky na přijímaní Ukrajinců, vzkazují ministerstva

Bez posílení by se podle ministerstev mohlo vyřizování agendy zhroutit. Vyplývá to z návrhu ministerstva zahraničí na navýšení kvót pro přijímání ukrajinských pracovníků. V pátek při tom ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) po prvním jednání koalice o rozpočtu na příští rok uvedla, že by se počet státních zaměstnanců měl snížit o desetinu.

Program pro přijímání pracovníků z Ukrajiny má Česko od roku 2016. Původně přes něj smělo přijet 3800 lidí ročně. Kvůli nedostatku pracovních sil a požadavkům zaměstnavatelů se počet už dvakrát navyšoval. Nejdřív na 9600, pak na 19 600. Nově by to od dubna mělo podle návrhu být 40 000 lidí ročně.

Podle autorů návrhu je kapacita projektu nyní nedostatečná. Na termín podání žádosti o zaměstnaneckou kartu se čeká přes 80 dní. Zhruba pětina Ukrajinců čekání vzdá. Prodlužují se také vyřizovací lhůty a lhůty pro snímání biometrických údajů.

Ministerstvo vnitra požaduje posílit odbor azylové a migrační politiky, který rozhoduje o vydání zaměstnaneckých karet. Prodlužuje také povolení k pobytu a uděluje souhlas se změnou zaměstnání. Celkem by mělo přibýt sto míst. Odvolání vyřizuje odbor správní. Ten by měl mít deset postů navíc. Vnitro usiluje také o to, aby si na neurčito mohlo ponechat 11 pozic, které přibyly při dřívějším rozšíření projektu a na konci letoška se mají zrušit.

Náklady budou desítky milionů

Pokud by ministerstvo vnitra získalo navíc 109 služebních a jedno pracovní místo, s vybavením by to tento rok od března stálo daňové poplatníky 75,43 milionu korun. Příští rok by náklady činily zhruba 83,77 milionu.

Ministerstvo zahraničí by rádo získalo pět lidí na generální konzulát ve Lvově. Další dva pracovníci by se starali o agendu v ústředí. Jeden by řešil víza a druhý by koordinoval přípravy nového koncesního řízení pro výběr společnosti, která by agendu na Ukrajině zajišťovala. Náklady na letošek by byly 11,88 milionu, na příští rok pak 11,25 milionu.

Ministerstvo práce žádá o posílení inspekce práce, aby mohla zaměstnávání cizinců a jejich podmínky v práci lépe kontrolovat. Požaduje 16 nových inspektorů. Letos od března by to stálo 8,63 milionu korun, příští rok 10,36 milionu.

Při podání žádosti o zaměstnaneckou kartu se platí správní poplatek 2500 korun. Po zdvojnásobení počtu ukrajinských pracovníků by rozpočet získal navíc 51 milionů. Projednávaná cizinecká novela počítá se zvýšením částky na 5000 korun. Poté by se na správních poplatcích vybralo o 102 milionů víc.

Česko má rekordně nízkou nezaměstnanost. Firmy si stěžují na to, že nemohou najít pracovníky a některé musí omezovat výrobu. Volají po zahraničních silách. V prosinci úřad práce evidoval 231 534 uchazečů o zaměstnání a 324 410 volných míst.