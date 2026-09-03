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SPD do zprávy o extremismu nepatří, rozhodl soud. Omluvy se ale hnutí nedočká

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  11:54
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Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), když ho zařadilo do zprávy o extremismu a projevech předsudečné nenávisti za první pololetí roku 2023. Dnes o tom nepravomocně rozhodl Obvodní soud pro Prahu 7.

Omluvu od vnitra SPD nepřiznal. Proti rozsudku lze podat odvolání k pražskému městskému soudu. Právník hnutí Adam Batuna řekl, že pokud ministerstvo odvolání nepodá, SPD se rovněž odvolávat nebude.

Hnutí podalo kvůli zařazení do zpráv ministerstva o extremismu více žalob. Zatím jediný pravomocný rozsudek padl loni v říjnu, kdy městský soud rozhodl, že ministerstvo porušilo práva hnutí zařazením do zprávy za druhé pololetí roku 2020. Ve zbylých třech žalobách soudy vydávaly různé nepravomocné rozsudky, aktuálně ve všech nepravomocně rozhodly tak, že vnitro práva hnutí porušilo.

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„Ve všech projednávaných věcech bylo potvrzeno, že SPD není xenofobně populistickou ani extremistickou politickou stranou. Tento výsledek jsme i s ohledem na dosavadní vývoj očekávali, je výrazem toho, že tu máme řádně fungující právní stát,“ řekl Batuna.

V aktuálním sporu ministerstvo vnitra hnutí SPD v pololetní zprávě vydané v srpnu 2023 zmínilo v kapitole o projevech předsudečné nenávisti a o projevech xenofobně populistických subjektů. Ministerstvo hnutí označilo za „stálici“ této scény. SPD kvůli tomu požadovalo konstatování porušení svých práv a omluvu.

Obvodní soud nejprve žalobu zamítl, rozsudek ale zrušil odvolací soud s tím, že je nutné posoudit, jestli případné xenofobní či populistické projevy tvořily dominantní složku aktivit SPD. Právě to, že nenávistné výroky musí tvořit dominantní prvek, zatímco jiná ideologie je pouze doplňková nebo zcela absentuje, je podmínka, jež si ministerstvo pro zařazení subjektu do zprávy samo stanovilo.

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Ze závazného názoru odvolacího soudu nyní obvodní soud vycházel. Soudce Radek Hlista dospěl k závěru, že zpráva neobsahuje postup, jak byla případná převaha zmíněných výroků zjišťována, jak jednotlivé výroky vnitro posuzovalo a z čeho dominantnost SPD na scéně vyvozuje. I kdyby soud dospěl k závěru, že některé výroky představitelů SPD znaky xenofobie měly, nestačilo by to podle soudce k zařazení do zprávy o extremismu. Samotná existence takových výroků pak neznamená, že tvořily dominantní složku aktivit hnutí.

SPD podle soudu vykonávalo v posuzovaném období celou řadu aktivit, včetně politických, legislativních nebo opozičních, nelze tak konstatovat, že by u něj další program byl doplňkový nebo absentoval. Soudce doplnil, že neposuzoval správnost nebo přijatelnost výroků hnutí.

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Ve výroční zprávě o extremismu za loňský rok koaliční hnutí SPD zmíněné není, v předchozích zprávách bylo uvedeno opakovaně. Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) v červenci uvedl, že účelem výroční zprávy o extremismu je popisovat bezpečnostní hrozby, ne hodnotit politickou soutěž a vytvářet prostor pro politické interpretace. Úřad podle něj také zohlednil dřívější názory soudů.

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