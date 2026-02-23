Ministerstvo vnitra utratilo stovky milionů na zlepšení služeb. Ovšem bez výsledku

Nedostatky zjistil NKÚ při kontrole peněz na profesionalizaci a zvyšování kvality státní služby a výkonu státní správy. Prověřoval ministerstvo vnitra za roky 2016 až 2023. Ministerstvo vnitra podle úřadu například od roku 2020 neplnilo povinnost měřit a vyhodnocovat výkon veřejné a státní správy.
„Po letech nečinnosti vláda tento úkol ministerstvu vnitra odebrala. Data o kvalitě státní správy tak stále chybí. Na základě rozsáhlé novely zákona o státní službě převzal koordinaci státní služby od letošního roku Úřad vlády ČR,“ uvedl NKÚ.
Resort se závěry kontroly NKÚ nesouhlasí. Výsledky podle ní vychází jen z části skutečností a nezohledňuje širší souvislosti ani konkrétní výsledky projektů. NKÚ ve svém hodnocení prý nezohlednilo okolnosti, které projekt ovlivnily. Zejména pandemii covid-19 nebo válku na Ukrajině, kdy byla veřejná správa nucena soustředit kapacity na krizové řízení.
|
Digitalizace pasů a víz přinesla místo pomoci duplicitní práci, zjistil NKÚ
„Nelze souhlasit se závěrem, že dopad projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby (PROAK) byl omezený. Celý projekt byl realizován v souladu s pravidly dotačního programu, což potvrzuje i kontrola poskytovatele dotace,“ uvedl pro redakci iDNES.cz mluvčí ministerstva Ondřej Krátoška.
Služební úřady, tedy hlavně ministerstva, katastrální nebo finanční úřady a obdobné instituce měly od vlády za úkol zavést už v roce 2022 minimální standard pro efektivní řízení, uvedl NKÚ. S tímto úkolem jim mělo pomáhat ministerstvo vnitra, které na to vynaložilo víc než 60 milionů korun.
To ale podle kontrolorů k očekávanému zlepšení kvality nevedlo a 51 z 84 úřadů v daném termínu nedosáhlo požadovaného minima. Samo ministerstvo vnitra podle NKÚ vykázalo třetí nejhorší výsledek.
|
Rozpočet, kyberbezpečnost i migrace. Ministr Metnar představil priority resortu
Ministerstvo vnitra mělo od února 2022 zřídit a provozovat portál vzdělávání. Tento portál měl za úkol zajistit vzdělávání zaměstnanců ve státní službě v elektronické podobě a evidovat už absolvovaná školení, uvádí zpráva NKÚ.
Ministerstvo vnitra však podle jeho zjištění tento portál nezřídilo a ve vytváření centrálního e-learningového vzdělávání nepokračuje. Ministerstvo také vynaložilo víc než 22 milionů na aplikaci eZkouška a následnou úpravu informačního systému o státní službě. Aplikaci v září 2019 uvedlo do ostrého provozu, ale v listopadu 2023 její provoz ukončilo a vrátilo se k listinné podobě zkoušky.
Tyto vynaložené peníze vyhodnotil NKÚ jako nehospodárné. Jednání ministerstva pak vyhodnotil jako skutečnost nasvědčující porušení rozpočtové kázně.
|
Metnar: O migrantech v Česku nemáme přehled, je to riziko. Rakušan dělal jen PR
Ministerstvo nesouhlasí s tvrzením, že část nákladů na digitalizaci úřednické zkoušky byla nehospodárná. On-line testování, které NKÚ považuje za klíčový výstup a od něhož se upustilo, bylo podle resortu jen dílčím krokem v rámci širší reformy zkoušky. Klíčové funkce byly podle mluvčího následně začleněny do Informačního systému o státní službě (ISoSS) tak, aby bylo řešení dlouhodobě udržitelné.
„V souvislosti s ISoSS navíc NKÚ uvádí částku přibližně 640 milionů Kč, aniž by i přes dřívější opakovaná upozornění MV zohlednil, že jde o celkovou sumu za provoz Ekonomického informačního systému a systému ISoSS, které jsou provozovány na stejné platformě,“ dodal mluvčí.
|
Ředitel Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra rezignuje na konci dubna
Ministerstvo také v letech 2015 až 2024 vynaložilo 640 milionů korun na vytvoření, provoz a rozvoj Informačního systému o státní službě.
„Systém však neposkytuje všechna potřebná data pro hodnocení státní služby; velkou část údajů přebírá z jiných systémů. Množství dalších údajů se do něj zapisuje manuálně. Data z tohoto systému využívá MV pouze v omezené míře,“ konstatuje zpráva NKÚ.