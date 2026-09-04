„Pro nás to není žádná dramatická situace, postupujeme podle manipulačního řádu. Lidem se zdá mimořádná, protože ji zažíváme poprvé,“ uvedla mluvčí Povodí Vltavy Pavlína Mertl. Právě pro podobné výkyvy počasí byla podle ní Vltavská kaskáda navržena. Zadržuje vodu při povodních a zlepšuje průtoky řek během sucha.
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Z Vodního díla Vrané tak stále může odtékat 40 metrů krychlových vody za sekundu, která je potřebná pro ekologické funkce vodního toku i pro vodárenské odběry. Bez tzv. nadlepšování vodou z Orlíka a Slap by se průtok Vltavy v Praze nyní pohyboval jen kolem deseti až 15 metrů za sekundu.
Kvůli nízkým přítokům a nedostatku srážek je hladina Orlíku asi 15 metrů pod běžnou úrovní. V pátek klesne na kótu 334,6 metru nad mořem a Povodí Vltavy sníží odtok. Bude vypouštět jen stejné množství vody, které do ní přiteče, což je teď zhruba 15 metrů krychlových za sekundu.
Povodí proto začne k vylepšování průtoku v řekách využívat zásobní prostor slapské nádrže. „To je situace, která se podle dlouhodobých simulací může objevit přibližně jednou za 50 let a v historii existence vodního díla Slapy nastává vůbec poprvé,“ uvedla Mertl.
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Snížení hladiny slapské přehrady se dotkne majitelů lodí. Bezplatný převoz od Povodí Vltavy mohou majitelé lodí využít pouze do výšky hladiny 268,50 metru nad mořem. Pak převoz lodí správce povodí kvůli bezpečnosti ukončí. Registrace jsou na stránkách www.pvl.cz stále otevřené do neděle.
„Lidé si myslí, že přehrady tu jsou zejména kvůli rekreaci, ale to není pravda. Hlavní funkcí je udržování minimálního odtoku 40 metrů krychlových za sekundu z Vltavské kaskády,“ dodala mluvčí státního podniku.
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27. srpna 2026