Vltava splavná a slavná. Pražský hrad představil jedinečnou výstavu věnovanou řece

Ukazuje ji jako inspiraci umělcům, živý symbol naší národní identity a přibližuje její význam v dějinách i v každodenním životě.
Návštěvníci uvidí vzácné literární památky a archivní dokumenty ze 13. století, výtvarná i technická díla, předměty spojené s významnými osobnostmi i kulturními fenomény.
Skleněné srdce Vltavy
O netradiční zahájení výstavy se včera postarala prezidentova choť Eva Pavlová, která vlila do skleněného srdce Vltavy vodu z jejího pramene dopravenou na Hrad Vltavskou štafetou. O její závěr se postarali voraři.
„Vltava není pouze řekou, je tepnou české krajiny, živým symbolem národní identity a nikdy nekončícím zdrojem inspirace pro básníky, malíře i hudební skladatele. Výstava je poutavou cestou časem – za poznáním přírody, techniky, umění a lidské tvořivosti. Připomene Vltavu jako místo vzpomínek, příběhů i kulturního dědictví,“ uvedla ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.
Příběhy řeky i tep parního stroje. Z lodi Vyšehrad je jedinečné Muzeum paroplavby
Originál Smetanovy Vltavy
Na výstavě uvidí návštěvníci na první pohled nesourodý soubor exponátů, všechny jsou ale propojeny Vltavou.
„Mezi nimi originální rukopis slavné symfonické básně Vltava Bedřicha Smetany, listinu císaře Karla IV. o splavnění Vltavy z roku 1366 nebo relikviář na ostatky sv. Jana Nepomuckého ze Svatovítského pokladu, obraz Oskara Kokoschky Pohled na Hradčany a Karlův most, kresbu Egona Schieleho Krumlov a Vltava a další významné exponáty,“ vypočítává Goryczková.
Exponáty zapůjčily desítky organizací a soukromých vlastníků z Česka i zahraničí.
Chybí sedm centimetrů. Teplou Vltavu nelze splouvat, registrace jsou stopnuté
Uměleckou část výstavy tvoří mimo jiné ikonické obrazy, na nichž řeku Vltavu zachytili Václav Špála, Jakub Schikaneder, Bedřich Havránek nebo Oskar Kokoschka. Alegorické pojetí řeky přibližují významná sochařská díla Stanislava Suchardy či Václava Prachnera.
„K nejvýznamnějším exponátům patří také originál barokní sochy Samsona z českobudějovické kašny a socha sv. Jana Nepomuckého od Jana Brokoffa, podle níž vznikla první socha pro Karlův most,“ uvedl kurátor výstavy Petr Pavelec.
Návštěvníci uvidí i modely mostů a parníků, tradiční vorařské nářadí, unikátní vltavíny, zlato a perly v surové podobě i zpracované do výjimečných šperků, mincí a dalších uměleckých artefaktů. Mezi nepřehlédnutelné exponáty patří i mlýnský kámen, jeden ze stovek kamenů, které tvoří základy Karlova mostu.
Díky tání ledu se na Lipně ukázalo Srdce Vltavy. Unikát je vidět až z vesmíru
Stranou nezůstala ani témata spojená s volným časem – vodní sporty, tramping, ale i legendární osada Ztracenka, která se stala symbolem romantiky a svobodného života u řeky.
Pro děti je připravena zábavní herní zóna ve tvaru parníku s řadou her, úkolů a překvapení.
Výstava v Jízdárně Pražského hradu potrvá do 4. ledna 2026.