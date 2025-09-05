Vltava splavná a slavná. Pražský hrad představil jedinečnou výstavu věnovanou řece

Robert Oppelt
  12:56
Co mají společného základní kámen Karlova mostu, trampská kánoe, slavné obrazy malířů Antonína Slavíčka a Oskara Kokoschky a zelená socialistická stokoruna? Řeku Vltavu. Na pět stovek pečlivě vybraných exponátů ji nyní představuje na nové výstavě Vltava splavná a slavná v Jízdárně Pražského hradu.
Na Pražském hradě začala výstava Vltava splavná a slavná. (4. září 2026)

Na Pražském hradě začala výstava Vltava splavná a slavná. (4. září 2026) | foto: ČTK

Na Pražském hradě začala výstava Vltava splavná a slavná. (4. září 2026)
Na Pražském hradě začala výstava Vltava splavná a slavná. (4. září 2026)
Na Pražském hradě začala výstava Vltava splavná a slavná. (4. září 2026)
Na Pražském hradě začala výstava Vltava splavná a slavná. (4. září 2026)
25 fotografií

Ukazuje ji jako inspiraci umělcům, živý symbol naší národní identity a přibližuje její význam v dějinách i v každodenním životě.

Návštěvníci uvidí vzácné literární památky a archivní dokumenty ze 13. století, výtvarná i technická díla, předměty spojené s významnými osobnostmi i kulturními fenomény.

Na Pražském hradě začala výstava Vltava splavná a slavná. (4. září 2026)
Na Pražském hradě začala výstava Vltava splavná a slavná. (4. září 2026)
Na Pražském hradě začala výstava Vltava splavná a slavná. (4. září 2026)
Na Pražském hradě začala výstava Vltava splavná a slavná. (4. září 2026)
25 fotografií

Skleněné srdce Vltavy

O netradiční zahájení výstavy se včera postarala prezidentova choť Eva Pavlová, která vlila do skleněného srdce Vltavy vodu z jejího pramene dopravenou na Hrad Vltavskou štafetou. O její závěr se postarali voraři.

„Vltava není pouze řekou, je tepnou české krajiny, živým symbolem národní identity a nikdy nekončícím zdrojem inspirace pro básníky, malíře i hudební skladatele. Výstava je poutavou cestou časem – za poznáním přírody, techniky, umění a lidské tvořivosti. Připomene Vltavu jako místo vzpomínek, příběhů i kulturního dědictví,“ uvedla ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Příběhy řeky i tep parního stroje. Z lodi Vyšehrad je jedinečné Muzeum paroplavby

Originál Smetanovy Vltavy

Na výstavě uvidí návštěvníci na první pohled nesourodý soubor exponátů, všechny jsou ale propojeny Vltavou.

„Mezi nimi originální rukopis slavné symfonické básně Vltava Bedřicha Smetany, listinu císaře Karla IV. o splavnění Vltavy z roku 1366 nebo relikviář na ostatky sv. Jana Nepomuckého ze Svatovítského pokladu, obraz Oskara Kokoschky Pohled na Hradčany a Karlův most, kresbu Egona Schieleho Krumlov a Vltava a další významné exponáty,“ vypočítává Goryczková.

Exponáty zapůjčily desítky organizací a soukromých vlastníků z Česka i zahraničí.

Chybí sedm centimetrů. Teplou Vltavu nelze splouvat, registrace jsou stopnuté

Uměleckou část výstavy tvoří mimo jiné ikonické obrazy, na nichž řeku Vltavu zachytili Václav Špála, Jakub Schikaneder, Bedřich Havránek nebo Oskar Kokoschka. Alegorické pojetí řeky přibližují významná sochařská díla Stanislava Suchardy či Václava Prachnera.

„K nejvýznamnějším exponátům patří také originál barokní sochy Samsona z českobudějovické kašny a socha sv. Jana Nepomuckého od Jana Brokoffa, podle níž vznikla první socha pro Karlův most,“ uvedl kurátor výstavy Petr Pavelec.

Návštěvníci uvidí i modely mostů a parníků, tradiční vorařské nářadí, unikátní vltavíny, zlato a perly v surové podobě i zpracované do výjimečných šperků, mincí a dalších uměleckých artefaktů. Mezi nepřehlédnutelné exponáty patří i mlýnský kámen, jeden ze stovek kamenů, které tvoří základy Karlova mostu.

Díky tání ledu se na Lipně ukázalo Srdce Vltavy. Unikát je vidět až z vesmíru

Stranou nezůstala ani témata spojená s volným časem – vodní sporty, tramping, ale i legendární osada Ztracenka, která se stala symbolem romantiky a svobodného života u řeky.

Pro děti je připravena zábavní herní zóna ve tvaru parníku s řadou her, úkolů a překvapení.

Výstava v Jízdárně Pražského hradu potrvá do 4. ledna 2026.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Česko je zaslíbené ezoterice. Sekty lákají i vysokoškoláky, říká religionista

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na šestnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod snímky jsou pak často komentáře uživatelů s jasným sexuálním podtextem. Nejméně dvě političky již...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve Velkých Hydčicích. Teprve patnáctiletý chlapec tam zemřel po vážném pracovním úrazu. Podle Deníku ho...

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: Češi si už můžou vytisknout volební lístky v zahraničí

Sledujeme online

Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.

5. září 2025  13:06

Stovky litrů nafty vytekly na D5 po nehodě kamionu, řidič najel na svodidla

Kvůli noční nehodě nákladního auta poblíž Přimdy na Tachovsku byl na několik hodin přerušený provoz na dálnici D5 ve směru na Rozvadov. Objízdná trasa vedla přes Přimdu. Podle informací Policie ČR...

5. září 2025  7:26,  aktualizováno  13:01

„Naše“ Itálie, kde jedí knedlíky a mluví česky. Sto let staré spojení přetrvalo

Premium

Když se v severní Itálii zastavíte v oblasti Tridentska kolem jezerní kotliny Valle di Ledro, možná získáte pocit, že jste neopustili Česko. Lidé na vás promluví česky, ulice mají české názvy a na...

5. září 2025

Manželé měli nárok koupit více stání pro auta, město náhle z nabídky couvlo

Rovnou čtyři stání pro auta chtěli získat manželé Petrovi, když se jim nabídla možnost v družstevním domě odkoupit od blanenské radnice podíl na užívání těchto míst. Jenže politici těsně před...

5. září 2025  12:59

Vltava splavná a slavná. Pražský hrad představil jedinečnou výstavu věnovanou řece

Co mají společného základní kámen Karlova mostu, trampská kánoe, slavné obrazy malířů Antonína Slavíčka a Oskara Kokoschky a zelená socialistická stokoruna? Řeku Vltavu. Na pět stovek pečlivě...

5. září 2025  12:56

Luxusní jachta šla ke dnu pár minut po spuštění na vodu. Posádka doplavala na břeh

Nová jachta v hodnotě téměř milionu dolarů se na vodě příliš neohřála. Během prvních patnácti minut své plavby se potopila u severního pobřeží Turecka. Posádka i majitel museli skočit přes palubu,...

5. září 2025  12:50

Ředitel vinohradské nemocnice rezignoval, kontrola odhalila pochybení u smluv

Ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) Jan Votava končí ve funkci. Ministr zdravotnictví v pátek přijal jeho rezignaci, úřad na jeho pozici vypíše výběrové řízení. Podle Českého...

5. září 2025  9:55,  aktualizováno  12:29

Bývalý člen SPD podal na stranu trestní oznámení kvůli machinacím s financováním

Bývalý místopředseda jihočeské krajské organizace hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Robert Janda podal trestní oznámení kvůli financování organizace. Podle jeho vyjádření se oznámení týká...

5. září 2025  12:26

Převáženému stroji se uvolnilo rameno, trefilo kabinu protijedoucího auta

Rozbité čelní sklo a kabina nákladního auta je bilance páteční nehody na Jateční třídě v Plzni. Kolizi způsobila část pracovního stroje, který na podvalníku převážel kamion. Za jízdy se totiž...

5. září 2025  12:19

Američané podnikli razii proti imigrantům v továrně Hyundai, pobouřili Soul

Americké imigrační úřady spolu s bezpečnostními složkami zadržely na 450 přistěhovalců při razii v rozsáhlém závodě jihokorejské automobilky Hyundai Motor v americkém státě Georgia, uvedl federální...

5. září 2025  11:07,  aktualizováno  12:17

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V německém Essenu pobodal žák učitelku, policie ho dopadla na útěku

Žák střední školy v Essenu na západě Německa pobodal učitelku. Následně ze školy uprchl. Policisté jej po několika hodinách zadrželi, mladík přitom utrpěl střelné zranění. Zraněná učitelka i útočník...

5. září 2025  10:54,  aktualizováno  12:07

Žena brutálně zabila kotě mačetou, nahrávkou se pak chlubila kamarádce

Až šest let vězení hrozí pětadvacetileté ženě ze Sokolova, která obzvláště trýznivým způsobem zabila kotě. Hrůzný čin si nahrávala na telefon, záznamem se pak pochlubila své známé. Kriminalisté...

5. září 2025  11:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.