Uběhli jsme padesátikilometrový trail. Běžci se podceňují, říká jeho zakladatelka

Byla jste u zrodu Vltava run a jste také zakladatelkou No Men Run. Čtyřka je váš třetí projekt. Čím je specifický?

Týmovost, krásné trasy, běh v přírodě, obrovské stmelení běžeckých dvojic. S tím jsme Čtyřku vymýšleli. A letošní pilot všechno přinesl.

Jaký tento „malý pilot“ byl?

No, on vlastně vůbec není malý! Pořád je to trailových skoro padesát kilometrů. Na trasu jsme pustili všechny týmy najednou a výsledné časy na špici byly srovnatelné. Pak už se to postupně trhalo i o několik hodin. Ale jsem moc ráda za to, že jsme si to letos vyzkoušeli v menším formátu a dostali od závodníků feedback. Už teď víme, na co se máme příští rok zaměřit.

Povídejte.

Na posledním úseku bylo trochu horší značení. Některým běžcům se také úplně nelíbilo rozdělení úseků, protože dva z nich byly výrazně náročnější. O tom popřemýšlíme, ale spíš ve smyslu prodloužení prvního úseku. Ubírat určitě nebudeme, ten poslední nejnáročnější úsek je totiž nádherný. Takže spíše srovnáme první a druhou rotaci.

Na trase Vltava run ČTYŘKA Štafetový závod na necelých 50 kilometrů pro čtyřčlenné týmy běžců bez rozdílu pohlaví. Trasa závodu je rozdělena na čtyři deseti až patnácti kilometrové úseky. Redaktorka iDNES.cz se rozhodla „malou Vltavu“ okusit na vlastní kůži. Přídomek „malá“ ovšem berte s rezervou. I modifikace klasické Vltavy totiž nabídla vše, co byste od štafetového závodu v terénu čekali. A možná i trochu víc. Dva zhruba desetikilometrové úseky, absolvujete během jednoho dopoledne. Po doběhu každého úseku ovšem není zbytí – rovnou naskočíte do auta a přesouváte se na předávku, na níž budou vaši dva parťáci jen chvíli poté, co dojedete. Čas na odpočinek bude až v cíli. Při zdolávání kopců na hvozdech středních Čech nastoupá čtyřčlenný tým zhruba 1 188 metrů, dolů si pak střihne něco kolem 1 250 metrů. Poslední úsek je zvlášť výživný. Formát běžeckých dvojic pak do celého závodu přináší něco speciálního. Prvek pokory a sounáležitosti s běžeckým parťákem. Jistě, do cíle můžete klidně doběhnout sám a počkat na běžce z vašeho tandemu, který předá štafetu až po vás. To je ale to poslední, o čem tento závod je. A nakonec, otálíte-li s přihláškou na „velkou Vltavu“ kvůli nedostatku sebedůvěry ve vlastní běžecké schopnosti, není lepší zkušební test než „malá Vltava“. Vaše běžecké i organizační schopnosti, stejně jako smysl pro tým a fair play, prověří zcela jistě.

A dostala jste reakce i přímo na trati?

Byl tam vtipný moment s jednou závodnicí na startu. Povídaly jsme si o tom, co ji čeká, a nijak se z toho nestresovala, ještě si dávala cigaretu. Znovu jsme se potkaly v cíli, a tam mi říkala: „Květo, tohle už nikdy!“ Druhý den mi psala, že se za rok musí znovu. Je to prostě specifický zážitek.

Jak vás napadlo uspořádat Čtyřku? Chtěli jste tak ulevit velké Vltavě, která je každoročně do minuty vyprodaná?

Ano, chtěli jsme, aby týmy, které se nám nedostanou do velké Vltavy, měly možnost si užít závod i tak. Navíc je Čtyřka závod, který je sice pouze půldenní, ale není úplně snadný. Přeci jen během dopoledne dají běžci půlmaraton v náročném terénu. A ještě se střídají na předávce, takže i hledání auta je vlastně docela dobrodružství.

Pro mě byl hodně specifický běh ve dvojici.

Ano, to je určitě velké specifikum Čtyřky. Dvojice se podporuje mezi sebou, takže závod účastníky hodně stmelí. Ale zároveň musíte parťáka vytáhnout, když jste rychlejší. Podpořit ho a ubrat ze svého tempa. Klade to na běžce zodpovědnost za druhého.

Na „velké Vltavě“

Spolu s vámi se na hlavní organizaci podílí už jenom další tři lidi. Jak jste letos zvládli kromě Čtyřky i klasiku?

Je to velký závod, vždy se vyskytnou nějaké provozní nebo organizační problémy, ale věřím, že to bylo všechno na pozadí a nikoho se to nijak výrazně nedotklo. Na všechno se prostě nepřipravíte. V den závodu na trati máme 500 spoluorganizátorů, zejména z řad dobrovolných hasičů z míst, kterými pobíháme. Ti dbají na hladký chod závodu a náš širší tým se rozroste na padesátku lidí ať už ze servisních, parkovacích, zdravotnických nebo logistických týmů.

Ale letos jsme měli rekordní účast. Celkem 3604 běžců a běžkyň, 304 týmů a 5 sólo běžců, kteří během šesti dnů překonají celou trasu závodu po svých. Do cíle doběhli čtyři sólo běžci, z toho jedna žena. Poslední pátý bohužel musel v sobotu večer kvůli zranění odstoupit.

Chystáte do dalšího ročníku nějaké změny?

Momentálně nejvíce přemýšlíme o stanovování času na deset kilometrů. Teď máme obrovskou databázi běžeckých časů – jak si je závodníci predikovali a jak nakonec běželi. S daty budeme určitě pracovat, protože to je vlastně největší trabl každého ročníku. Hrozně ráda bych závod nachystala tak, aby na žádných předávkách nedocházelo ke kumulaci týmů, což se dá, ale bohužel to závisí na kvalitě časů, které od běžců dostáváme. A ty často nejsou přesné.

Běžci se spíš přeceňují, nebo podceňují?

Hodně se podceňují. Ale když si dá většina z nich na desítku o pět minut víc, tak je to pak obrovský rozdíl pro celý závod. Pak se stává, že týmy, které jsme vypustili na trasu brzy, už mají první den třeba čtyřhodinový náskok oproti predikci . Vždy řešíme, zda je zastavíme, nebo ne. Protože už od Rožmberku to začíná být plnější a postupně se to pak nahustí, hlavně u nočních předávek směrem k Praze. Jak s oblibou říkáme, závod si běžci dělají hlavně sami.