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Vlna odporu na obranu ČT a ČRo se valí do regionů. Zapojily se Liberec a Budějovice

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  11:10aktualizováno  12:04
Demonstrace v Liberci na náměstí Dr. E. Beneše před radnicí. (24. října 2026)

Demonstrace v Liberci na náměstí Dr. E. Beneše před radnicí. (24. října 2026) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Demonstrace v Liberci na náměstí Dr. E. Beneše před radnicí. (24. října 2026)
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Demonstrace proti jednání o změně poplatků veřejnoprávních médií probíhaly před...
Demonstrace proti jednání o změně poplatků veřejnoprávních médií probíhaly před...
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Sobotní noc v Poslanecké sněmovně zažehává po Praze protesty i v dalších městech. Sotva vládní koalice dnes ve 4:36 ráno po vyčerpávajícím celonočním maratonu protlačila prvním čtením kontroverzní zákon o zrušení koncesionářských poplatků a převedení financování České televize a Českého rozhlasu pod stát, odpůrci se svolali k několika demonstracím.

Spolek Milion chvilek pro demokracii spolu s regionálními partnery odstartoval bleskovou mobilizaci. Cílem dnešních sobotních akcí je vyslat varovný signál z regionů.

Ve 12:00 se k odporu připojil Liberec. Protestující se scházejí na náměstí Dr. E. Beneše před radnicí. Ve stejnou hodinu propukl protest v Českých Budějovicích u Samsonovy kašny na náměstí Přemysla Otakara II., kde promluví jihočeské osobnosti.

Desítky demonstrantů chtěly vniknout do Sněmovny. Pak skoro letěla první kostka

V Brně demonstranti chtějí zaplnit náměstí Svobody v 16:30. Program zde staví na hlasu jihomoravské kulturní scény, která chce upozornit na to, že ztráta finanční nezávislosti může ohrozit i regionální žurnalistiku.

Cílová stanice – pražské Staroměstské náměstí

Dnešní regionální mítinky svolané jsou zároveň jakousi předehrou a mobilizační pozvánkou pro to, co vypukne o den později.

V neděli 25. října v 16:00 vypukne centrální demonstrace v Praze na Staroměstském náměstí. Organizátoři chystají plnohodnotné technické zázemí a očekávají velkou účast.

Milion chvilek svolal demonstrace za ČT a ČRo. Napřed v Brně, pak v Praze

Na pódiu se vystřídají vystupující, kteří se pokusí veřejnosti opět z úhlu svého pohledu vysvětlit, proč je financování televize a rozhlasu přímo ze státního rozpočtu rizikem. Nepochybně zazní varovné paralely s vývojem v Maďarsku či na Slovensku, kde politické uvalení finanční smyčky vedlo k rychlému konci nezávislého vysílání.

Atmosféru na Staroměstském náměstí zřejmě podpoří svými vystoupeními známí čeští hudebníci a přední osobnosti veřejného života. Prostor dostanou také zástupci parlamentní opozice, kteří v noci vedli odpor ve Sněmovně. Ti chtějí občanům mohou předestřít plán, jak chtějí schvalování zákona v dalších čteních blokovat a jaké kroky podniknou v Senátu a u Ústavního soudu.

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