Spolek Milion chvilek pro demokracii spolu s regionálními partnery odstartoval bleskovou mobilizaci. Cílem dnešních sobotních akcí je vyslat varovný signál z regionů.
Ve 12:00 se k odporu připojil Liberec. Protestující se scházejí na náměstí Dr. E. Beneše před radnicí. Ve stejnou hodinu propukl protest v Českých Budějovicích u Samsonovy kašny na náměstí Přemysla Otakara II., kde promluví jihočeské osobnosti.
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Desítky demonstrantů chtěly vniknout do Sněmovny. Pak skoro letěla první kostka
V Brně demonstranti chtějí zaplnit náměstí Svobody v 16:30. Program zde staví na hlasu jihomoravské kulturní scény, která chce upozornit na to, že ztráta finanční nezávislosti může ohrozit i regionální žurnalistiku.
Cílová stanice – pražské Staroměstské náměstí
Dnešní regionální mítinky svolané jsou zároveň jakousi předehrou a mobilizační pozvánkou pro to, co vypukne o den později.
V neděli 25. října v 16:00 vypukne centrální demonstrace v Praze na Staroměstském náměstí. Organizátoři chystají plnohodnotné technické zázemí a očekávají velkou účast.
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Milion chvilek svolal demonstrace za ČT a ČRo. Napřed v Brně, pak v Praze
Na pódiu se vystřídají vystupující, kteří se pokusí veřejnosti opět z úhlu svého pohledu vysvětlit, proč je financování televize a rozhlasu přímo ze státního rozpočtu rizikem. Nepochybně zazní varovné paralely s vývojem v Maďarsku či na Slovensku, kde politické uvalení finanční smyčky vedlo k rychlému konci nezávislého vysílání.
Atmosféru na Staroměstském náměstí zřejmě podpoří svými vystoupeními známí čeští hudebníci a přední osobnosti veřejného života. Prostor dostanou také zástupci parlamentní opozice, kteří v noci vedli odpor ve Sněmovně. Ti chtějí občanům mohou předestřít plán, jak chtějí schvalování zákona v dalších čteních blokovat a jaké kroky podniknou v Senátu a u Ústavního soudu.