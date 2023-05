Chtít střílet vlky je populismus, pomáhají myslivcům i přírodě, říká zoolog

Potkal jste někdy vlka? Jaký je to pocit?

Vlka jsem viděl několikrát. Pro mě to není nic magického či symbolického. Samozřejmě je to příjemný zážitek, ale spíš kvůli tomu, že je to vzácné, ohrožené zvíře. Takovou chvíli si snažíte užít a určitě vás to nabije pozitivní emocí.

Co má člověk dělat, když na vlka narazí?

Většinou je to jen mžik. Zvíře pozorujete pár sekund a pak uteče. Když je vlk výjimečně zvídavý, může vás také pozorovat. Člověk by vlky neměl lákat, třeba jídlem.

Pokud by došlo k setkání se smělým zvířetem, měl by na něj promluvit, případně po něm hodit kamení, aby vytyčil hranice. To se však stane jen výjimečně, například u štěňat.

Hrozí tedy lidem nějaké nebezpečí?

Vlk je velká psovitá šelma, může tedy člověka napadnout, ale běžně se to neděje. Nejbližší případy známe z Polska. Stává se to pouze ve chvíli, kdy si vlk výrazně přivykne na přítomnost člověka, například si zvykne na potravu, chodí se přiživovat k odpadkům a podobně.

Zvíře pak ztrácí plachost a respekt. Pokud se poté u dané lokality pohybují lidé, vzácně může dojít i k útoku. V Polsku je kolem 2000 vlků a případy útoků byly zdokumentovány dva, je to tedy extrémně vzácné. Když nebudeme vlky záměrně krmit a snažit se je lákat, nemusí k útokům docházet vůbec.

Střílení vlků je kontraproduktivní

České úřady nově představily pohotovostní plán, který umožní odstřel vlka. Nebude toto pravidlo zneužitelné?

Vlka bude možné odstraňovat ve velmi vzácných případech, když například vykazuje agresivní chování, je silně habituovaný na člověka a podobně.

Zneužitelné to podle mě nebude, protože rozhodující slovo bude mít státní Agentura ochrany přírody a krajiny. Pokud by jednala v rozporu s pravidly plánu, tedy například povolovala plošný odstřel vlků, jednala by i v rozporu se svým posláním.

Někteří farmáři naopak tvrdí, že jim vlci ohrožují stáda a nový postup je složitý, zdlouhavý a s obranou před vlky jim prý nepomůže. Co říkáte na jejich argumenty?

Plán naopak vše zjednoduší. Počítá s tím, že při opakovaných útocích vlků na chovy, které jsou dobře zabezpečené a splňují minimální standardy, je možné přistoupit k odstranění. K tomu ale v Česku nikdy nedošlo. V oblastech, kde vlk útočil, šlo většinou o stáda, která nejsou zabezpečena skoro vůbec, například jen pletivem, které vlci jednoduše podlezou.

V médiích se stále objevují stejní farmáři, kteří často nemají dobře zabezpečená stáda, a přitom chtějí vlky lovit. To je tak trochu populismus, protože zabíjení vlků problém nevyřeší. Jeden mrtvý vlk další nenaučí, že by neměli útočit na ovce.

Naopak při zastřelení jednoho vlka z rodičovského páru je celkem velké riziko, že mladí vlci, kteří nemají zkušenosti s lovem, se budou na domácí zvířata zaměřovat o to víc. Kdyby došlo k odstřelu celé smečky, je to pak otázka měsíců, než další vlk teritorium obsadí. I ten pak může hospodářská zvířata lovit, pokud farmář nemá dobře zabezpečené stádo.

Jak náročné je vybudovat takovou efektivní ochranu pro farmáře?

Záleží na velikosti chovu. I na Broumovsku, kde bylo v minulých letech škod nejvíce, je řada farmářů, kteří s příchodem vlků změnili způsob hospodaření, některé podpořil stát dotacemi.

I my (v organizaci Hnutí DUHA Šelmy– pozn. red.) pomáháme tyto projekty realizovat. Především je potřeba oplocení elektrifikovat těsně nad zemí, aby jej vlk nemohl podkopat. Škody pak farmáři nemají, nebo jen zcela minimální. Kde je vůle, tam je i cesta.

Vlk se přemnožit nemůže, naopak vrací rovnováhu

V posledních letech se do Česka vlci vrací. Čím to je?

Šíření umožnil zákaz legálního lovu a celkově vysoké stavy kopytníků - hlavní vlčí kořisti. Vývoj u nás kopíruje trend v sousedních zemích. V Polsku je vlk chráněn od roku 1998. Hned poté jsme viděli nárůst populace v západním Polsku, kam se dostali z východu, kde nikdy nebyli plně vyhubeni.

Smečky se tehdy objevily i v Německu. Od té doby se šíří dál, v posledních letech vidíme dokonce exponenciální růst, vlci žijí i v Dánsku nebo Nizozemí. První smečka je u nás doložená v roce 2014 a od roku 2017 je růst populace poměrně rychlý.

Teritoria vlka v České republice pro roky 2020/2021. Hnutí DUHA připravuje další mapu výskytu, podle Kutala ale teritoria kopírují ty v letech zobrazených na této mapě, jen jich je více. Aktuálně experti na českém území evidují mezi 25 a 30 teritorii.

Mohou se vlci v českých lesích nebezpečné přemnožit? Slyšel jsem, že mají poměrně velké teritorium a tolik se jich do lesů „nevejde“.

Je to přesně tak. Vlk je vrcholný predátor, a proto nemůže dojít k přemnožení. Každá smečka si vymezuje svoje území, to je v našich podmínkách minimálně 200 až 300 kilometrů čtverečních velké. Třeba na Broumovsku, kde jsou vlci od roku 2017, zůstává počet vlků v rámci smečky poslední léta stabilní.

Jak vnímáte návrat vlků do českých lesů? celkem hlasů: 344 Pozitivně 64 %(221 hlasů) Negativně 34 %(118 hlasů) Je mi to jedno 1 %(5 hlasů)

Vlčí hlídky Hlídky organizuje organizace Hnutí DUHA Šelmy. Od roku 2002 společně s dobrovolníky provádí monitoring velkých šelem na českém území pomocí sledování stop. Miroslav Kutal je odborným garantem monitoringu, jeho hlavním působištěm je Mendelova univerzita v Brně.

S tím se pojí i dálkové přesuny vlků, když hledají nová území. Mají v tomto ohledu vlci v Česku problém?

Vlčí smečka je obdoba lidské rodiny. Je zde rodičovský pár, který vychovává mláďata, ty už v prvním roce mohou opustit mateřské teritorium, stejně jako v lidské rodině děti opouští rodiče v různých fázích.

U vlků je to proto, že dochází ve smečce k pnutí, nemají dostatek potravy či z jiných sociálních důvodů. Poté si hledají partnery a zakládají smečku novou. Kvůli tomu putují i stovky kilometrů, někdy to může být ale třeba jen třicet, záleží na hustotě teritorií v krajině.

Jak prostupná je v tomto ohledu česká krajina?

Vlci jsou relativně přizpůsobiví a průchody dokážou najít. Několikrát už třeba přešli dálnici D1. Někteří však naopak mohli na dálnici narazit a ustavit teritorium pouze na jedné straně. Bariéry tedy jsou problém, ale naše krajina není tak hustě osídlena, že by to pro vlčí populaci byla vážná překážka. Horší schopnost průchodu má v naší kulturní krajině třeba rys.

Je přítomnost vlka přínosná pro české lesy?

Vlk se v našich podmínkách živí z 95 procent kopytníky, jako jsou jeleni, divoká prasata či srnci. Tím pomáhá snižovat počty zvěře, která je na většině území nad rámec kapacity prostředí a okusováním stromů poškozuje lesy. Zároveň vlk mění chování zvířat a zlepšuje jejich kondici. Interakce mezi kopytníky a vlky formovala i to, co na kopytnících obdivujeme, tedy jejich velikost, rychlost a způsob reakcí na predátora.

Všechny problémy za nás vlk nevyřeší, je jich stále málo, v kulturní krajině pořád musíme myslivecky hospodařit, ale zároveň může výrazně pomoct. Návratem vrcholového predátora se do ekosystému vrací síla, která umožňuje přírodní výběr. Je to motor evoluce, který člověk nemůže ani při nejlepší vůli nahradit.

Jak vnímá vlky česká veřejnost? Dříve šlo například o trofej mezi myslivci, jsou už podobné představy pryč?

Pytláctví existuje pořád. My (v rámci takzvaných vlčích hlídek – pozn. red.) se snažíme vlky mapovat a tím je chránit. Negativní přístup k vlkům je v podstatě dvojí, buď jsou považováni za „škodnou“, tedy druh, který škodí přírodě, druhý přístup je vnímat ulovení vlka jako trofej. Takové názory se těžko mění, jde o dlouhodobý proces změny nálady ve společnosti.

Stejně jako se stalo neakceptovatelné krást, může se tím stát i chlubení se střelbou vlka. S řadou myslivců však spolupracujeme při výzkumech a vlky vnímají pozitivně nebo neutrálně.

Většinová veřejnost se k návratu vlků staví pozitivně, nebo jim nevadí. Těší nás také, že lidé mají zájem se zapojovat i do vlčích hlídek, pomoci s monitoringem a získat vlastní zkušenosti a pohled na věc. To je pro dlouhodobé soužití a pochopení divokých zvířat v naší krajině nadějné.