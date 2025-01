Dvanáct střelců šlo po jeho stopách ve sněhu. Jak zabili posledního českého vlka

Právě uplynulo 150 let ode dne, kdy z Čech zmizel poslední vlk, druh, jenž do té doby žil v našich končinách přirozeně. V šumavských hvozdech ho na jihočeském schwarzenberském panství coby škodnou...

Do davu v New Orleans najelo auto. Zemřelo deset lidí, útočníka zastřelili

V americkém New Orleans na populární ulici Bourbon Street najelo do lidí vozidlo. Nejméně 10 lidí zemřelo, dalších 30 je zraněných, uvedlo město. Starostka New Orleansu LaToya Cantrellová označila...