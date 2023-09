Při výchově sourozenců nejde být úplně spravedlivý, vysvětluje psycholožka

V terapeutické praxi vycházíte z biosyntetické terapie. Znamená to, že pracujete kromě psychiky člověka i s jeho tělem?

Dá se to tak říct. Když to vezmeme od úplného začátku: Spojí se vajíčko se spermií, buňky se postupně rozdělí do tří vrstev a vzniknou endoderm, ektoderm a mezoderm. Zjednodušeně můžeme říct, že mezoderm je tělesná část, endoderm prožitková a ektoderm rozumová. Symbolicky: hlava, srdce a tělo. A s tím vším pracujeme právě v biosyntéze.

Člověka pojímáme jako propojený celek. Život je ovšem někdy náročný a stává se, že se nám jednota rozpadne. Biosyntéza se pak snaží toto všechno poskládat, abychom i přes náročné životní situace žili šťastný život, rozuměli tomu, co prožíváme, co se nám děje, a mohli se pohnout dál. Jen rozumět ale vždy nestačí. Vidíme to jak v rodičovství, tak v terapii. I když klient rozumí situaci a ví, jak na to, emoční nebo tělová část ho prostě převálcují.