Vášeň k pohybu? Může ji najít opravdu každý, věří sportovní influencer

Jak byste se představil? Kdo je „ten sportovec“ ze sociálních sítí?

Určitě mám několik rolí. Za tu hlavní bych označil tvůrce videí na sociálních sítích, čemuž se věnuji tři a půl roku. Dnes už jsem ale v takové fázi, že se můžu označit za sportovního influencera.

O sportu jste ale netvořil od začátku.

Na sport jsem se zaměřil zhruba před rokem a půl. Zjistil jsem, že mě to baví nejvíc, a zároveň je to něco, co dokážu dělat dlouhodoběji v horizontu let. Když přemýšlím, o čem budu tvořit do budoucna, dává mi sport největší smysl. A to i s ohledem na zodpovědnost, která jde s influencerstvím ruku v ruce. Nemám úplně rád výraz „influencer“. Člověka to pak může řadit do škatulky s lidmi, s nimiž nechce být spojován, ale vliv na svoje sledující určitě mám. Jejich počty už jsou na tuzemské poměry vysoké, a zodpovědnost s tím prostě přichází.