Emocí jsem měla jako balvan, přiznává saxofonistka. Dnes u hudby pláče

„A tak jsem 1. 4. 2022 sebrala odvahu začít žít svůj sen,“ píšete na svém Instagramu. Co se změnilo?

Ten den jsem podala výpověď v jedné softwarové firmě, v níž jsem pracovala. Přemýšlela jsem o tom už delší dobu. Posledním hřebíkem do rakve byl můj šéf. Také mě inspirovaly kamarádky z Tenerife, které se živí zpěvem. Koukala jsem, jak se celý den věnují tomu, co je baví, zatímco já seděla u počítače a dělala konferenční hovory.

Dávala jsem do toho tolik energie a času, což je to nejcennější, co člověk má, aniž by se mi to nějak vracelo. Dostávala jsem za to „jenom“ peníze a vůbec nerozvíjela nic důležitého, co by šlo opravdu ze mě. Až jsem si řekla, že bych měla svůj čas a energii vložit právě do rozvíjení svých silných stránek, jako jsou láska k životu a k lidem. Pomáhat jim objevit jejich autenticitu. Já sama cítím, že čím víc jsem autentická, tím je můj úspěch větší. V IT to nešlo, emocí jsem tam měla asi tolik jako balvan.