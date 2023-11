K zelené budoucnosti nevede jen recyklace. Hrozí problém s jídlem, varuje aktivistka

Jak byste se představila? Můžeme vás označit za environmentální influencerku?

Já bych řekla, že jsem aktivistka. Nevadí mi se tak nazvat, protože aktivista je člověk, který se snaží ovlivnit veřejnost, ale má to dnes spoustu negativních konotací.

Narážíte na dnešní ekoaktivisty, kteří se lepí k silnicím a polévají obrazy barvou?

Ano. Dříve jejich snaha určitě měla smysl. To samé Gréta (švédská aktivistka Greta Thunbergová, pozn. red) – bez její snahy by tato témata dnes ani nebyla na stole. Ale nemyslím si, že je to dnes dobrý nástroj, jak na to upozorňovat. Ve společnosti to akorát vytváří odpor k dané problematice. Rozumím tomu, proč to ti lidé dělají, taky jsem občas frustrovaná, že se věci nemění. Ale dnes už o problémech víme a potřebujeme spíš jejich konkrétní řešení než na ně znovu a znovu upozorňovat.