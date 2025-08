Pamatujete si svůj úplně první příspěvek na sociálních sítích?

Myslím, že mi bylo tak dvanáct. A určitě to nebylo nic vtipného. Spíš něco jako: „Když tohle olajkuješ, ohodnotím tě od 1 do 10, jak se mi líbíš.“ Nakonec to asi nikdo nelajknul.

A kdy jste začala dělat opravdový humor?

Někdy v roce 2022. Byla jsem tehdy ve Francii a začala jsem na Instagram přidávat vtipy každý den. Měla jsem systém – pondělí slovní hříčka, úterý zase jiná… A najednou jsem za první rok měla 10 tisíc sledujících, pak 50 a pak 100. Rostlo to rychle.

Čím si to vysvětlujete? Bylo to spíš díky obsahu, nebo vaší disciplíně?

Na začátku to byla určitě disciplína. Myslím, že když chce člověk rychle vyrůst na sítích, musí kvantitou převálcovat kvalitu. Já to nijak neřešila, často jsem šla do trapna, protože lidi to buď pochopí, nebo je to aspoň zaujme. Mám kamarády, co to dělají jinak – třeba Vladimír Špička dělá dokonalá videa, jedno tvoří i měsíc, ale logicky to roste pomaleji.