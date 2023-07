Život není jen o fitness. Restrikce mě nikam neposunuly, říká influencerka

Pamatuješ si, kdy ses začala živit sociálními sítěmi? Kdy se z koníčka stala práce?

Pamatuji, bylo to v roce 2018. Pracovala jsem tehdy jako marketing manager v Aktinu, což k sociálním sítím mělo hodně blízko. Po třech letech tam jsem se rozhodla změnit práci, ale byl to krok mimo. Nebavilo mě to a měla jsem pocit, že pálím svůj čas a život. V tu chvíli jsem začala přemýšlet o směru, kterým se chci vydat. Jestli to není můj vlastní, protože sociální sítě už mě částečně živily a bavilo mě to. To byl ten impuls.

Posunula se od té doby nějak tvoje tvorba?

Hodně jsem rozšířila oblast zájmu, protože jsem postupně zjistila, že i když člověk žije zdravě a věnuje se fitness, tak život rozhodně není jen o tom. Neměla by to být jediná hlavní věc, která nás někam žene. Dnes chci svým obsahem komunikovat, že i když se stále považuji za fitness influencera, tak je taky normální jít večer do kina, jet na dovolenou nebo týden klidně nic nedělat. Moje tvorba už není jen o tom: „Tohle si zacvičte!“ nebo „Zkuste tenhle recept.“ Cíleně jsem z toho udělala víc lifestyle.