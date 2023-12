Čechům chybí galantnost. Ženy ji však málo dovolují, tvrdí odborník na etiketu

Mnozí dnes vnímají pravidla etikety jako zkostnatělý přežitek dob minulých. Prozradíte, co etiketa představuje pro vás a proč bychom se jí i dnes měli zabývat?

Zejména proto, abychom kolem sebe měli hezké vztahy. S rodinou, přáteli, ale i s lidmi jiných generací. Dělá to svět hezčím a lepším místem. Etiketu totiž vnímám jako základní předpoklad, jak si ony hezké vztahy budovat a udržovat. Pokud si totiž člověk umí správně zavázat kravatu nebo se správně obléct do společnosti, ale už se neumí chovat k lidem, tak jsou mu jeho znalosti k ničemu. A naopak, pokud je dobrák od kosti, chová se empaticky a taktně, tak je vedlejší, že perfektně neovládá pravidla oblékání nebo uvazování kravaty.

Vznikají i dnes nová pravidla etikety?

Spíš bych řekl, že se vyvíjí. Přizpůsobují se. Není to tak, že někdo přijde a vypíše pravidla nová. Ale je hodně na nás na lidech, jak je vnímáme. Pravidla etikety nás nemají omezovat, ale naopak nám mají pomáhat.