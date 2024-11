Znaky se učit nemusíme. Strašákem je výslovnost, říká lektorka čínštiny

Máte jako lektorka osvědčený recept, jak začít s čínštinou?

Hodně záleží na tom, jaké má žák cíle. Já mám hodně pokročilých studentů, kteří už s čínštinou mají zkušenosti. S úplnými nováčky do toho ale hned vlítneme. Někteří lektoři nejprve učí zdlouhavě o písmu a fonetice. Uběhne měsíc – a student neumí říct větu. Proto to propojuji. Hned první hodinu se naučíme nějaký lehký dialog a pak to postupně nabalujeme.

Písmo (čínské znaky) tedy primárně pro výuku čínštiny nepotřebujeme?

V podstatě ne. Na skupinových lekcích pro začátečníky písmo třeba neučím skoro vůbec. Protože pokud je něčím cílem naučit se čínsky kvůli turistice, chce si tam objednat jídlo či vstupenku, tak znaky vlastně vůbec nepotřebuje. Stejně jako dítě umí dřív mluvit, než se naučí číst a psát. Nechávám na svých studentech, zda se znaky chtějí učit nebo ne.